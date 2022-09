Galaxy Z Flip 4 Test – Un vrai petit bijou qui joue la carte de la différence

Le Samsung Galaxy Z Flip4 est-il toujours aussi séduisant ? On vous dit tout dans notre test sans concession.

On ne présente plus le Galaxy Z Flip 4. Le plus petit des smartphones pliables de Samsung fait peau neuve. Quelles sont les nouveautés et surtout valent-elles le coup ? La réponse est dans notre test.

Galaxy Z Flip4 – Un design à part

Si les différences avec le précédent modèle ne sont pas flagrantes, Samsung a apporté quelques touches de nouveautés qui rendent le Galaxy Z Flip 4 encore plus désirable.

Désormais, la coque est mate et le cerclage brillant. L’ensemble est rehaussé par une charnière affinée qui se fait plus discrète. Grâce à ces transformations, On peut dire adieu aux traces de doigts qui maculaient le Z Flip3.

L’ensemble est esthétique et raffiné à tel point que le Z Flip4 pourrait passer pour un accessoire de mode. D’ailleurs vous pouvez le personnaliser à votre image avec la version Bespoke sur le site Samsung.

Outre son aspect visuel, on apprécie également son format compact. Pantalon, veste, chemise, sac, il rentre dans toutes les poches. On lui reprochera juste d’être un peu épais (15,9 mm) mais ce sera pour la prochaine fois.

Ergonomie et prise en main

Le Galaxy Z Flip 4 vous offre le choix. Il peut s’utiliser fermé ou ouvert. Dans le premier cas, il se niche au creux de la main. On consulte son petit écran extérieur et on le parcourt aisément avec le pouce.

On peut l’ouvrir d’une seule main mais la charnière est un peu dure Cela demande de la pratique et du sang froid pour ne pas le faire tomber. Peu importe puisqu’il est recouvert d’une couche de verre Gorilla Glass Victus+ et cerclé avec de l’aluminium Armor. On vous dit tout de suite qu’on n’a pas essayé.

Les plus téméraires pourront aussi l’emmener à la piscine ou barboter avec dans leur bain. Il est certifié IPX8. Il résiste à l’eau pendant 30 minutes.

Lorsqu’il est ouvert, le Z Flip4 offre une bonne prise en main. Il est léger et fin (187g et 6,9 mm d’épaisseur). Avec un format 22:9, il est plus étroit que la plupart des smartphones mais on ne le ressent pas au quotidien.

L’expérience se révèle même plus agréable car on peut le manipuler d’une seule main sans problème. Pour varier les plaisirs, le Z Flip4 s’utilise aussi en mode Flex c’est à dire plié en “L” comme vous pouvez le découvrir dans notre vidéo.

Deux écrans pour quoi faire ?

L’écran extérieur

Le Galaxy Z Flip4 embarque deux écrans. Un pliable à l’intérieur et un autre plus petit à l’extérieur. Compte tenu de sa taille ce dernier sert plus à consulter des informations qu’à vraiment interagir avec le smartphone.

Samsung a tout de même développé de nouvelles fonctions qui le rendent plus intéressant. On commence par celui-ci. La taille de cet écran extérieur reste la même que celle du Z Flip3.

On retrouve une dalle Super AMOLED de 1,9 pouce. On aurait apprécié quelques millimètres en plus pour le rendre plus praticable (surtout pour les gros doigts). C’est d’autant plus vrai que Samsung a fait des efforts en ajoutant quelques widgets.

On peut afficher la météo, de la musique ou son calendrier, répondre à un appel, prendre une photo en Quick Shot, etc. Les interactions restent simples mais c’est un vrai plus. On n’est plus obligé de l’ouvrir sans cesse.

L’écran pliable

Le deuxième écran est beaucoup plus intéressant. Cette dalle Super AMOLED pliable possède une diagonale de 6,7 pouces. On oublie rapidement son format étroit.

Vous pouvez utiliser le Galaxy Z Flip 4 ouvert ou en mode Flex. Samsung a développé des fonctions spéciales pour différentes applis comme Instagram, Youtube, l’appareil photo ou encore WhatsApp. Les fonctions sont plus ou moins intéressantes selon les applis.

Parlons maintenant de la pliure. Située au centre au niveau de la charnière, elle se fait toujours sentir quand on passe le doigt sur l’écran. C’est malheureusement encore un élément obligatoire quand on utilise un écran pliable aujourd’hui. Rassurez-vous, cette pliure ne gène pas à l’usage et on l’oublie vite. Elle devient même invisible quand on regarde le smartphone de face.

L’écran pliable du Galaxy Z Flip4 paraît également moins souple sous la pression des doigts. On n’a plus ce sentiment de fragilité quand on tapote dessus. Si vous vous posez des questions sur sa solidité. Samsung garanti 200 000 ouvertures et fermetures.

Comme d’habitude les écrans Samsung ne déçoivent pas côté performances. Cette dalle pliable dispose d’une définition de 2640 x 1080 pixels et d’un taux de rafraichissement de 120Hz adaptatif. Les couleurs sont vibrantes et elles explosent la rétine.

Le niveau de luminosité monte à 800nits avec des pointes à plus de 900nits. Vous n’aurez aucun problème pour l’utiliser en extérieur et en plein soleil.

Des performances de pointe

Ne vous fiez pas à la petite taille du Galaxy Z Flip 4. Il cache sous sa coque le processeur le plus puissant du moment. Il tourne avec un Snapdragon 8+ Gen 1. Il est épaulé par 8Go de RAM et de 128Go au minimum.

On peut jouer à tout ce qu’on veut dans les meilleures conditions. De Call of Duty Mobile à Genshin Impact. Tous les jeux restent fluides.

Call of Duty se lance par exemple avec une qualité de graphismes très élevée et une fréquence d’images élevée. Le format allongé de la dalle est parfait pour jouer.

Attention de ne pas vivre trop intensément votre partie. Le Z Flip4 est un petit farceur. L’écran à tendance à se replier quand on appui un peu trop fort vers le centre de l’appareil.

Nous avons également noté une montée rapide de la température surtout dans la partie haute au niveau des caméras.

Vous pourrez jouer en stéréo grâce à deux vrais haut-parleurs. Le son est bien équilibré mais il manque un peu de puissance à notre goût.

La batterie

L’autonomie n’était pas le point fort du Galaxy Z Flip3. Samsung a écouté et amélioré celle du Galaxy Z Flip 4 . Sa capacité passe de 3300mAh à 3700mAh. Si cette batterie paraît encore modeste, le gain est énorme. Le Galaxy Z Flip4 tient maintenant jusqu’à la fin de la journée avant de devoir passer par la case recharge.

Il devient par contre beaucoup plus gourmand quand on commence à jouer. Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 7% de batterie. C’est un peu plus que la moyenne qui tourne autour de 5%.

Si vous avez un chargeur 25W sous la main vous récupérerez 100% de batterie en 1h15. On aurait pu espérer une recharge plus rapide pour un smartphone de ce prix et surtout qu’il soit inclus dans la boite.

La photo

Le Galaxy Z Flip4 embarque un capteur principal de 12MP et un ultra grand-angle de 12MP. C’est exactement la même combinaison que celle du Z Flip3 penserez-vous. Oui à un détail près. Le capteur principal intègre des pixels plus grands ce qui lui permet de capter plus de lumière. Cela se ressent sur les photos de nuit.

Les photos de jour offrent des couleurs bien marquées sans être forcées ce qui est un exploit pour Samsung. Le capteur réagit bien même à une forte exposition sous un ciel blanc.

On regrette l’absence de zoom optique. La faible résolution du capteur se fait sentir dès le passage en X2. On a tout de suite une grosse perte de détail.

L’ultra grand-angle reproduit des couleurs en accord avec le capteur principal et les déformations sur les côté sont contenues.

Le Galaxy Z Flip4 progresse sur les photos de nuit. Les couleurs ne sont pas dénaturées. Les photos reflètent ce que l’on voit. Le traitement supprime le bruit tout en conservant un bon niveau de détail. Il sait aussi gérer les éclairages urbains en réduisant les halos et en conservant une ambiance réaliste.

Les portraits

Le Galaxy Z Flip4 se montre également efficace pour les portraits. Le smartphone réalise des détourages précis avec un niveau de flou d’arrière-plan réglable.

La particularité du Z Flip 4 est qu’il peut prendre des portraits de façon classique ou en mode Flex. On plie le smartphone et on appuie sur une icône dans l’interface pour transformer l’écran extérieur en panneau de preview pour ne pas rater ses Selfie.

Il ne reste plus qu’à placer la paume de sa main devant l’écran pour prendre la photo. Ca rend le capteur Selfie presque inutile. Cette manipulation fonctionne avec les autres modes photos et même la vidéo. C’est parfait pour un Vlog improvisé.

Pour terminer, Galaxy Z Flip4 peut filmer en 4K jusqu’en 60fps et il est doté d’un stabilisateur optique d’image. Autre originalité du mode Flex, on peut se transformer en réalisateur en tenant le smartphone comme une vraie caméra portable pour garder en permanence un œil sur l’écran.

Ce qu’on en pense

Les évolutions du Galaxy Z Flip4 par rapport au Galaxy Z Flip3 sont assez timides mais elles apportent un vrai plus. Elles corrigent en grande partie les défauts de l’ancien modèle. Son autonomie a été améliorée et les photos de nuit sont de bien meilleure qualité.

Autre point fort, les smartphones défilent et se ressemblent presque tous. Le Galaxy Z Flip 4 a le mérite de sortir du lot et de casser les codes. Le Z Flip4 réussit à sortir de la sphère de la tech et devient un objet de mode.

Les blasés de la tech pourront avancer qu’il n’est plus vraiment nouveau et que la surprise n’est plus là. Peut-être, mais tout change dès qu’on le prend en main. L’effet waouh est toujours présent.

Le Samsung Galaxy Z Fol4 est définitivement un petit bijou et on ne s’en lasse pas. Il reste juste la question du prix. Le Galaxy Z Flip4 avec 8/128Go est au prix de 1109€. Le modèle 8/256Go est annoncé à 1169€ et la version avec 512Go est vendue1289€. Des offres sont disponibles pour qu’il revienne moins cher.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – La fiche technique

Galaxy Z Flip 4 – 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED pliable – 120Hz LTPO + 1,9 pouce AMOLED Définition Full HD+ (2640 x 1080 pixels) – Gorilla Glass Victus+ Processeur Snapdragon 8+ Gen 1 – 5G RAM 8Go Stockage 128/256/512Go Extension Non Caméras arrières 12MP (f/1.8) OIS + UGA 12MP 123° (f/2.2) – Vidéo 4K/60fps Caméras frontales 10MP (f/2.4) IP68 IPX8 Batterie 3700mAh Charge rapide 25W – non fourni Dual SIM oui NanoSim Lecteur empreintes Sur la tranche Prise Jack Non Audio Double Haut-parleur stéréo Android Android 12 – One UI Dimensions 165,2 x 71,9 x 6,9 mm – 187 g