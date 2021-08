Google dévoile les Pixel 6 et Tensor avant l’heure - IDBOOX

Google se lâche et parle du Pixel 6 et de son processeur Tensor. La firme de Mountain View vient de couper l’herbe sous le pied à toutes les rumeurs et à toutes les fuites.

Google a publié des visuels HD du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro et elle confirme aussi la présence de son processeur Google Tensor. Les Pixel 6 arriveront cet automne mais Google a tenu à communiquer à l’avance sur ses futurs smartphones.

Les Pixel 6 avec de nouveaux super-pouvoirs

Les Pixel 6 vont marquer un tournant dans l’histoire de la gamme puisqu’ils sont propulsés par la puce Google Tensor. Ce processeur a été conçu et pensé par la compagnie comme un outil pour amplifier les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et le Machine Learning.

II a été spécialement optimisé pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour leur donner de nouveaux supers pouvoirs.

On passe rapidement sur le design qualifié d’industriel par Google. Nous avons déjà pu découvrir les deux appareils dans de nombreuses photos volées précédemment.

Google justifie juste la forme du module photo par le fait que les nouvelles caméras sont beaucoup trop grosses pour tenir dans un design classique. On s’en doutait un peu mais Google précise que les Pixel 6 tournent sous Android 12. (Photos Pixel 6 et Pixel 6 Pro)

Tensor au service de l’IA et du Machine Learning

On en arrive au fameux processeur Tensor. C’est une puce pour les utilisateurs d’aujourd’hui mais également pour ceux de demain. L’IA et le ML vont prendre de plus en plus d’importance dans le futur.

Grâce à Tensor les utilisateurs vivront de nouvelles expériences. Google reste assez vague sur ses nouvelles aptitudes. Elle promet de grandes améliorations au niveau photo et des fonctions inédites.

Comment l’apport de Tensor se concrétiser a-t-il ? Google cite l’exemple d’une photo de famille avec un enfant turbulent qui ne veut pas rester immobile. Elle ne va pas plus loin. A vous d’imaginer ce qu’elle peut faire. Effacer l’enfant, le rendre net sur la photo ou aller le chercher par les oreilles ?

Plus sérieusement, Google avance aussi la possibilité de communiquer dans une autre langue en temps réel.

Nous verrons cet autonome si Tensor tient toutes ses promesses.