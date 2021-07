Google Pixel Buds A Test – La simplicité et la qualité Google à 99€ - IDBOOX

Les Pixel Buds A prennent la relève des Pixel Buds. Nous avons testé ces écouteurs intra-auriculaires True Wireless à moins de 100€.

Les écouteurs Google Pixel Buds A ont fait un détour par la rédaction d’IDBOOX. Nous avons testé cet appareil et on vous dit ce que valent vraiment ces nouveaux écouteurs True Wireless à 99€. (test non sponsorisé)

Google Pixel Buds A – Confortables et ergonomiques

Comme d’habitude, Google joue la carte de la simplicité avec des lignes épurées. Le boitier est sans fioriture mais on sent que son design est étudié.

Le boitier est lisse avec une finition mate qui ne marque par les traces de doigts.

Très compact, il se loge dans le creux de la main. La taille ne change pas par rapport aux précédents Buds. Ils gagnent simplement en légèreté avec un poids qui passe de 66,7g à 52,9g.

On ouvre le clapet d’un mouvement naturel du pouce pour découvrir les écouteurs. Google n’a pas jugé bon de modifier leur forme.

Ronds comme des petits boutons, ils se caractérisent par une excroissance souple en silicone. Elle sert à bien maintenir en place les écouteurs quelque soit la morphologie de votre oreille. Les écouteurs sont livrés avec deux paires d’embouts en caoutchouc supplémentaires de tailles différentes.

Ils ne rentrent pas trop profondément dans l’oreille. Les écouteurs sont agréables à porter même pendant une longue durée.

Certifiés IPX4, ils sont adaptés aux pratiques sportives. Ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures.

Installation et configuration

Les Pixels Buds A sont compatibles avec les smartphones Android et iOS. Si vous possédez un appareil Android récent vous allez pouvoir goûter aux joies de Google Fast Pair.

Dans le cas contraire ou si vous êtes plus un adepte de l’iPhone, il faudra appuyer sur le petit bouton à l’arrière du boitier et suivre la procédure d’appairage.

Revenons au mode Fast Pair. Ultra rapide, il détecte les Pixel Buds A dès que vous avez activé le Bluetooth et la géolocalisation. Une fenêtre vous indique directement le niveau de charge de chaque écouteur et du boitier.

Vous avez accès aux réglages en passant par le menu Bluetooth et les paramètres.

Une application dédiée Pixel Buds donne accès à quelques options supplémentaires comme retrouver les écouteurs ou les mettre à jour. Elle n’est pas indispensable pour en profiter pleinement.

Les commandes – Parlez à vos écouteurs

Les Pixels Buds bénéficient d’une large zone tactile. On n’a pas besoin de la chercher. Elle tombe naturellement sous le doigt.

Les commandes sont simples à réaliser et à mémoriser. Il faut appuyer une fois pour lancer un titre ou le mettre en pause. Passer au morceau suivant, raccrocher ou refuser un appel se fait en appuyant deux fois. On revient au titre précédent en effectuant trois tapes. On regrette qu’il soit impossible de personnaliser ces commandes tactiles.

Les Pixel Buds A se pilotent également à la voix grâce à Google Assistant. Naturellement, l’assistant doit être configuré sur votre smartphone pour fonctionner avec les écouteurs.

En lançant le fameux “OK Google” à la cantonade, vous avez le pouvoir de piloter les Pixel Buds. Passer au morceau suivant et revenir en arrière peut aussi se faire avec des commandes vocales. Inutile de hurler, Google vous entend même si vous murmurez dans un environnement calme.

C’est une autre histoire quand il y a du bruit autour de vous et en plus c’est loin d’être très discret.

Vous aurez remarqué que nous n’avons pas évoqué le réglage du volume. Le choix de Google est assez étrange. Impossible de régler le volume avec les commandes tactiles. Il faut passer par son smartphone ou prononcer OK Google. En plus de ça, il faudra énoncer des valeurs pour le régler en finesse (Ok Google Monte le volume de 2 ou 3).

A noter que les Pixel Buds A permettent d’écouter ses notifications et même d’y répondre sans sortir son smartphone de sa poche via l’assistant Google.

La qualité sonore

Le son est parfaitement équilibré. On peut même parler de lissé. Les Pixel Buds A réussissent à s’adapter à tous les styles de musique sans jamais privilégier les aigus ou les graves. Le rendu flatte l’oreille mais cela manque parfois d’un peu d’ampleur.

Une option d’amplification des basses vient ajouter une dimension supplémentaire avec un son plus puissant et enveloppant. On sent vraiment la différence après l’avoir activé et on a du mal à s’en passer.

Google a rajouté dans l’interface la fonction “Son adaptatif”. Elle optimise le volume en fonction du bruit ambiant. Cette option palie au manque d’isolation des écouteurs.

Les Pixel Buds A ne sont pas dotés d’ANC. L’absence de système de réduction active du bruit se fait sentir dès qu’on est dans la rue. L’isolation est très limitée et on entend le bruit des voitures. Le son adaptatif corrige un peu le problème en augmentant automatiquement le volume mais ça n’est pas idéal.

Les écouteurs se montrent beaucoup plus efficaces dans un endroit calme, ils masquent le bruit d’un clavier ou la voix d’une personne à côté de vous.

L’autonomie

Les Google Pixel Buds A offrent une autonomie de plus ou moins 5 heures d’écoute et 2,5 heures de communication. Cette durée diminue si on abuse du pilotage à la voix avec Google Assistant ou de l’amplification des basses.

Les Pixel Buds A se mettent en pause dès qu’on enlève un des écouteurs de ses oreilles. Attention à ne pas les placer l’un à côté de l’autre sur une table. S’ils sont sur le même plan la musique va redémarrer et consommer de la batterie.

Cette autonomie dans la moyenne est largement étendue avec le boitier de recharge. Grâce à lui, les écouteurs tiennent jusqu’à 24 heures.

Les Buds A se rechargent via un câble USB-C. Ils ne sont pas compatibles avec la recharge sans fil. Ils récupèrent 100% de batterie en moins d’une heure. Seulement 45 minutes sont nécessaires pour atteindre les 100% et 125 minutes pour arriver à 50%.

Ce qu’on en pense

Avec les Pixel Buds A, Google vise le grand public avec un produit de qualité simple d’utilisation et à un prix réduit. Les écouteurs remplissent ces critères. Ils se révèlent légers et confortables à porter sur la longueur. Ils restituent un son doux avec une balance des aigus et des graves bien équilibrés.

La qualité sonore satisfera le plus grand nombre à condition de ne pas être un audiophile pointilleux. On est un peu plus réservé sur les commandes vocales notamment sur le réglage du volume et l’absence d’ANC.

Mis à part ces deux points, les Pixels Buds A ont tous les arguments pour séduire un public à la recherche d’écouteurs True Wireless polyvalents, simples, efficaces et à un prix très accessible.

.