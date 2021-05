Google et Samsung fusionnent Tizen et Wear OS - IDBOOX

A l’occasion de la Google I/O 2021, la firme de Mountain View et Samsung ont confirmé la création d’un système d’exploitation réunissant Tizen et Wear OS.

Google et Samsung vont travailler main dans la main pour faire fusionner leur système d’exploitation pour montres connectées. Samsung a depuis longtemps tourné le dos à Wear OS pour ses montres.

Google et Samsung travaillent ensemble

Lourd et énergivore le système d’exploitation de Google n’a pas aidé à l’essor des montres connectées. Samsung a préféré développer son propre OS. Mieux adapté aux smartwatch, Tizen a corrigé les défauts de Wear OS sans pour autant offrir toutes les possibilités de l’OS Google.

A la surprise générale, Google et Samsung ont annoncé qu’ils vont réunir leurs efforts pour fusionner les deux systèmes d’exploitation. Ce nouvel OS permettra d’offrir une meilleure expérience utilisateur aux adeptes des montres connectées.

Google a déjà posté un billet sur son blog pour décrire ce qu’on peut attendre de ce partenariat inattendu.

Un OS capable de rivaliser avec les Apple Watch ?

L’OS sera 30% plus rapide avec des animations plus fluides. Il offrira également une autonomie étendue et il simplifiera le travail des développeurs avec une plateforme unique. Ces derniers pourront utiliser les mêmes outils Android qu’auparavant.

Un responsable de Google a précisé que tous les constructeurs de montres et autres appareils auront accès à cet OS. Ils pourront le personnaliser pour proposer une expérience en concordance avec leur image.

Mu par le même élan, Samsung a confirmé que les prochaines Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Active tourneront avec ce nouveau système d’exploitation unifié.

On imagine que cette annonce signe la fin de Tizen. Que vont devenir les montres existantes ? Samsung offre un support technique de 3 ans à partir de leur lancement.