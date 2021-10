Google Pixel 6 – Comment regarder la conférence de lancement - IDBOOX

Google annonce enfin la date de sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pour ne rien manquer de la conférence de lancement, c’est par ici.

La sortie d’Android 12 a été annoncée pour le 11 octobre et les Pixel 6 et Pixel 6 Pro arriveront dans la foulée. La firme de Mountain View a officiellement dévoilé la date de présentation de ses prochains smartphones.

Les Pixel 6 verront officiellement le jour le 19 octobre lors d’une conférence en ligne. Elle aura lieu à 19h00 en France. Vous pourrez la regarder à partir de ce lien.

Google Pixel 6 – Le signe du renouveau

C’est la première fois que Google dédie entièrement un événement aux Pixel. Avec les Pixel 6, Google franchit une nouvelle étape. Ils promettent de gros changements.

Grâce aux nombreuses fuites, on a déjà pu constater une transformation radicale du design des Pixel 6. Ils arborent à l’arrière un imposant module photo très original. L’autre grosse nouveauté est l’utilisation de capteurs photo Samsung.

On a déjà pu apprendre que le capteur principal est de 50MP et qu’il produit des photos de 12,5MP avec la méthode du pixel-binning. On espère que les clichés des Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront toujours aussi impressionnants qu’avec les anciens Pixel.

Parmi les autres nouveautés très attendues, on peut également citer la présence du nouveau processeur Google Tensor développé en interne pour tirer pleinement partie de l’intelligence artificielle.

Les Pixel 6 devraient également être les premiers smartphones à accueillir Android 12 en natif. En attendant vous pouvez admirer le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro dans cette série de visuels.