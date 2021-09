Google Pixel 6 - Date lancement, vidéo et photo - IDBOOX

Le Pixel 6 va débarquer cet automne mais Google est impatient de nous montrer son dernier bébé. Découvrez le Pixel 6 en vidéo et en image.

Comme le dit l’adage, on n’est jamais mieux servi que par soit même. Google a donc décidé de poster une vidéo du Pixel et des images plutôt que d’attendre de nouvelles fuites.

Emporté dans son élan, Google a même lâché la date de présentation des Pixel 6. La fin d’année va être chargée en sorties de smartphones et la firme de Mountain View commence à communiquer sur la série Pixel 6.

Pixel 6 – Google lâche une vidéo

Si vous n’aviez pas encore aperçu le smartphone Google vous donne l’occasion de le découvrir en chair et en pixels. La vidéo n’est pas peuplée de rendus 3D mais des vrais smartphones.

Elle met en avant Android 12 et ses nouvelles fonctions pour vous faciliter la vie. La vidéo contient les différents coloris du Pixel 6 et vers la fin on aperçoit sa nouvelle puce Tensor pensée pour décupler l’IA sur le smartphone.

Google avait précédemment suggéré quelques unes des aptitudes de Tensor (On vous renvoie vers notre article).

La date de présentation

Google a doublé la mise en ligne de cette vidéo par un post sur Instagram. On peut découvrir dans cette image l’avant de l’appareil avec le nouveau look d’Android 12.

Ca n’est pas le plus important. En fait, il faut plisser les yeux et regarder l’horloge. Elle affiche la date du 19 octobre. On imagine qu’il s’agit de la date de lancement du Pixel 6.

En attendant l’heure dite, on vous rappelle les principales caractéristiques du smartphone. Le Pixel tourne avec le processeur Tensor conçu par Google. Le Pixel 6 intègre un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. La version Pro accueille une dalle QHD+ avec un taux de 120Hz.

Le Pixel 6 se distingue par un design très singulier. Il est parcouru d’une grosse bande horizontale à l’arrière. Elle abrite une double caméra avec un capteur de 50MP Samsung N1 et un ultra grand (angle de 12MP. Le Pixel 6 Pro gagne un téléphoto de 48MP en plus.