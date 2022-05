Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro – Leurs caractéristiques se dévoilent

Google a annoncé les Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors de la conférence I/O 2022. On en sait plus sur les deux smartphones.

Google a dévoilé l’existence des Pixel 7 et Pixel 7 Pro en même temps que celle du Pixel 6a. La compagnie a publié des photos qui confirment le design atypique de leur appareil photo. La firme de Mountain View n’a pas été plus loin.

Heureusement, une fuite nous éclaire un peu plus sur les caractéristiques techniques des deux smartphones. Les informations proviennent de l’Android Open Source Project.

Google Pixel 7 et le Pixel 7 Pro – Un écran déjà vu

Le site 9to5Google a repéré deux nouveaux drivers concernant les écrans des deux mobiles. Ils nous révèlent des détails intéressants.

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro alias Cheetah et Panther ne dépayseront pas les fans des Pixel. Ils reprennent les écrans des Pixel 6 et 6 Pro. Le Pixel 7 récupère un écran avec une résolution de 1080x 2400 pixels et un taux de rafraichissement e 90Hz.

De son côté, le Pixel 7 Pro hérite d’une dalle 1440 x 3120 pixels avec un taux de rafraichissement de 120Hz. Ces indications ne laissent pas présager de grands changements à ce niveau là par rapport à l’année dernière.

Les seules avancées citées par le site concernent une meilleure gestion de la consommation d’énergie de la dalle du Pixel 7 Pro. On peut donc s’attendre à une autonomie étendue. Le Pixel 7 sera également plus petit que son prédécesseur. L’écran est plus étroit d’1 mm et il est plus court de 2 mm. La taille de celui du Pixel 7 Pro demeure la même.

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro n’arriveront pas avant plusieurs mois, nous avons donc le temps de repêcher de nouvelles rumeurs.