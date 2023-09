Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro – Des visuels officiels révèlent des nouvelles couleurs

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro s’offrent une balade sur la toile et dévoilent toutes les différentes couleurs.

Google compte dévoiler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro le 4 octobre 2023. La compagnie ne fait pas beaucoup d’efforts pour préserver une once de mystère autour de ses deux nouveaux smartphones.

Les fuites s’empilent et se bousculent. Quasiment toutes leurs caractéristiques techniques et même leur prix se sont déjà répandus à travers le web. Nous vous invitons à lire nos différents articles pour en savoir plus. Il y a du mieux sur de nombreux points et quelques craintes sur les prix à vérifier le jour de l’annonce.

Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro – Toutes les couleurs

Il reste tout de même quelques inconnues comme les différents coloris imaginés par Google pour cette cuvée 2023. Le compte ArsèneLupin sur X/Twitter répare cet oubli avec les visuels marketing de chaque version.

Vous pourrez choisir entre le noir, le bleu ciel et le blanc porcelaine pour le Google Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 serait disponible en rose pivoine, en gris et en noir obsidienne.

Vous remarquerez également en passant que les deux smartphones adoptent des lignes et des courbes beaucoup plus arrondies que les Pixel 7. Google semble opérer un autre changement sur le Pixel 8 Pro. A l’arrière toutes les caméras sont rassemblées dans une seule bulle alors qu’avant elles étaient séparées.

Rendez-vous le 4 octobre pour en savoir plus.