Pixel 8 et Pixel 8 Pro – De gros changements à venir sur leur écran

Les Google Pixel 8 Pro et Pixel 8 embarqueraient de nouveaux écrans. Voici tout ce qu’on sait sur leurs caractéristiques techniques.

Google va apporter de nombreux changements aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Après des fuites sur leur appareil photo, une nouvelle source nous renseigne sur les écrans.

Le site AndroidAuthority a collecté des informations sur les dalles qui équipent les deux smartphones. Dans les deux cas, elles montent en gamme par rapport aux Pixel 7.

Google transformerait légèrement l’apparence du Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Les coins des deux appareils sont beaucoup plus arrondis. Cette décision a quelques répercussions sur les écrans.

On espère que Google en a aussi profité pour amincir le cadre noir autour de l’écran.

Google Pixel 8 – Un écran 120Hz

Le Pixel 8 intègrerait une dalle de 6,17 pouces. Elle est légèrement plus petite que la dalle de 6,31 pouces du Pixel 7. La résolution de cet écran OLED resterait de 2400 x 1080 pixels et il peut afficher du contenu HDR. Le Pixel 8 gagne un écran plus lumineux. Son niveau de luminosité passerait de 1000 nits à 1400nits.

Autre bonne nouvelle son taux de rafraichissement monterait enfin à 120Hz. Google n’a visiblement toujours pas opté pour une dalle LTPO. L’écran ne peut pas descendre jusqu’à 1Hz. Il oscille entre 10Hz, 30Hz, 60Hz et au-delà.

Google Pixel 8 Pro – Un écran plus lumineux

Le Pixel 8 Pro embarquerait également un nouvel écran. La diagonale est quasiment identique à celle du Pixel 7 Pro. Elle mesurerait 6,70 pouces au lieu de 6,71 pouces. L’écran affiche une résolution de 1344 x 2992 pixels.

Les coins plus arrondis du smartphone fait diminuer la définition qui passerait de 512ppi à 490ppi. Comme pour le Pixel 8, le niveau de luminosité augmente. Désormais, il monterait jusqu’à 1600nits. Avec une telle luminosité, l’utiliser en plein soleil ne sera pas un problème.

Le taux de rafraichissement descendrait jusqu’à 5Hz et monterait jusqu’à 120Hz.