Google Pixel 8 Pro – Toute la fiche technique en fuite sur la toile

Le Pixel 8 Pro révèle une grande partie de sa fiche technique à quelques mois de sa sortie.

Si Google respecte son calendrier, le Pixel 8 Pro sera lancé dans le courant du mois d’octobre. Comme il n’est jamais trop tôt pour s’informer, le serial leaker Yogesh Brar nous livre ses caractéristiques techniques sur son compte Twitter.

Google a démontré sa maîtrise des smartphones avec les Pixel 7 et le Pixel 7a. Les Pixel 8 et plus particulièrement le Pixel 8 Pro sont très attendus.

Google va-t-il réussir à faire encore mieux ?

La compagnie joue la carte de l’évolution plutôt que de la révolution, le Pixel 8 Pro s’annonce prometteur si on se base sur sa fiche technique.

Google Pixel 8 Pro – Un smartphone avec un air de famille

Le smartphone arborerait un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ (2992 x 1344 pixels) et une densité de 490ppi. On peut parier sur une grande fluidité d’affichage grâce la présence d’une dalle LTPO 120Hz. Les pics de luminosité atteignent 1600nits.

Cet écran abriterait un lecteur d’empreintes ultra-sonique ainsi qu’un capteur de température infrarouge.

Google confie les rênes de son smartphone à un processeur Tensor G3 accompagné de son inséparable puce Titan. Il faudra ajouter 12Go de RAM et 128/256Go de stockage pour l’assister.

Une batterie de 4950mAh alimenterait l’ensemble. Elle est compatible avec la recharge rapide 27W ce qui reste très modeste face à la concurrence.

Du côté de la photo, il faudra compter sur un triple appareil photo. Il rassemble un capteur principal de 50MP avec IOS, un ultra grand-angle de 64MP et un téléobjectif de 48MP.

La caméra principale pourrait reposer sur le dernier capteur Samsung ISOCELL GN2 et l’ultra grand-angle sur un Samsung ISOCELL GM5. La caméra Selfie ne dépasserait pas 11MP.

