Google Pixel 8a – Les premiers visuels nous dévoilent quelques changements

Le Pixel 8a se dévoile déjà à travers une série de visuels. Quelles surprises nous réserve-t-il ?

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro viennent à peine de sortir mais cela n’empêche pas le Pixel 8a d’essayer de leur voler la vedette. Le Pixel 8a est le troisième compère de la bande.

Il n’arrivera pas avant l’année prochaine mais des fichiers CAD ont déjà échappé à la vigilance de Google ce qui a permis de constituer ces visuels. Comme son prédécesseur, le Pixel 8a sera proposé à un prix moins élevé que le Pixel 8 et Pixel 8 Pro tout en conservant le même ADN.

Ces rendus 3D ne laissent aucun doute sur le sujet. Le Pixel 8a reprend le même design avec des bords très arrondis et la fameuse bande à l’arrière qui supporte l’appareil photo. Vous pouvez le constater avec les photos du Pixel 8 en ouverture.

Google Pixel 8a – Un air de famille avec les Pixel 8

Vous remarquerez que les capteurs sont légèrement plus petits que ceux du Pixel 8. Le Pixel 8a est un smartphone milieu de gamme il est donc logique qu’il ne bénéficie pas des mêmes caméras. Comme le Pixel 7a, il compensera certainement avec la puissance de traitement des algorithmes et de l’intelligence artificielle de Google.

Toujours dans le même esprit le cadre noir qui entoure l’écran de 6,1 pouces semble beaucoup plus épais que celui des Pixel 8 et 8 Pro. Le Pixel 8a profitera de la puissance de calcul d’un processeur Tensor G3 mais il devrait être bridé par rapport à celui de ses ainés. Il sera accompagné d’un puce graphique Mali-G715 et de 8Go de RAM.

Parmi les autres changements, le Pixel 8a perd quelques millimètres. Google a légèrement raboté son smartphone. Les dimensions du Pixel 8a sont : 152,1 x 72,6 x 8,9mm. Le Pixel 7a est légèrement plus long et épais. Il mesure : 152, x 72,9 x 9mm. Il sera difficile de percevoir la différence.

