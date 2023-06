Google Pixel 7a Test – Un surdoué de la photo

Le Google Pixel 7a est le reflet du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro mais dans une version milieu de gamme. Découvrez-le dans notre test sans concession.

Google poursuit sa quête du smartphone parfait sous Android et nous livre le Google Pixel 7a. Comme le Pixel 6a avant lui, il vient bousculer les rangs du segment milieu de gamme. Le Pixel 7a est-il meilleur que son prédécesseur ? La réponse se trouve dans notre test non sponsorisé.

Pixel 7a – Design et ergonomie

L’apparence du Pixel 7a s’inspire fortement de celui du Pixel 7 mais avec un format plus compact. Avec la généralisation des smartphones taille XL, on oublie que manipuler un smartphone plus petit est très agréable. On peut parcourir tout l’écran avec le pouce.

Ses dimensions réduites lui offrent une bonne prise en main (72,9 x 152,4 x 9mm) d’autant plus que ses lignes sont toutes en rondeurs. Il a pris quelques grammes par rapport au Pixel 6a mais cela ne se ressent pas dans la main. Son poids passe de 178g à 193g.

A l’arrière, la coque en verre est du plus bel effet mais elle marque toujours autant les traces de doigts. Elles sont encore plus visibles sur le modèle noir. Elle est parcourue en haut par un bandeau métallisé qui abrite l’appareil photo. Cette bande offre au Pixel 7a une stabilité parfaite quand il est posé à plat.

L’écran

Le Pixel 7a possède un écran de la même taille que celui du Pixel 6a. Sa diagonale mesure 6,1 pouces. Cette dalle occupe 83% de l’avant de l’appareil. Google n’a malheureusement pas réduit taille du cadre noir qui l’entoure. Il est toujours aussi épais ce qui est surprenant pour un smartphone avec de telles prétentions.

Cet écran Full HD propose un taux de rafraichissement qui varie entre 60Hz et 90Hz. On aurait pu s’attendre à ce que Google saute le pas vers du 120Hz mais il y a déjà du progrès. Rappelons que l’écran du Pixel 6a ne dépassait pas la 60Hz.

Le niveau de luminosité s’améliore également. Le Pixel 7a atteint des pics de 800nits. On voit la différence par rapport au Pixel 6a qui atteignait péniblement les 550nits. Par conséquent, consulter l’écran du Pixel 7a ne vous posera aucun problème.

On passe rapidement sur la qualité de cet écran OLED. Les couleurs sont riches et les noirs profonds. On aurait juste apprécié une option avec des tonalités personnalisables.

Les performances

Le Pixel 7a tourne avec le même processeur que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Le Tensor G2 est la deuxième génération de puce mise au point par Google. Il est accompagné par 8Go de RAM et 128Go de stockage.

Google ne recherche pas la puissance pure avec son processeur. La compagnie l’a plutôt optimisé pour tirer le meilleur parti de ses services et d’Android. C’est ce qui rend les Pixel et le Pixel 7a si spéciaux.

Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas jouer avec les derniers gros jeux 3D. Le Pixel 7a ne manque pas puissance. Le jeu Genshin Impact se lance avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur le niveau faible. Vous pouvez pousser les réglages sur le niveau moyen tout en conservant une bonne fluidité.

La coque arrière a tendance à chauffer légèrement mais cela n’empêche pas de jouer. La partie audio n’est pas exceptionnelle. Le Pixel 7a embarque deux haut-parleurs mais le son est légèrement déséquilibré. Celui qui sert pour les appels est légèrement plus faible.

L’autonomie

Google joue aux équilibristes avec la batterie du Pixel 7a. Avec une capacité de 4385mAh, elle est légèrement plus petite que celle du Pixel 6a et un peu plus grande que celle du Pixel 7. Elle lui confère tout de même une autonomie d’une bonne journée. Tout dépend de votre consommation de jeu et de vidéo mais vous pourrez tomber dans les bras de morphée avec encore quelques pourcentages de batterie.

Pour exemple, une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie. Une recharge quotidienne s’avère donc inévitable pour le Pixel 7a le lendemain.

Malheureusement le bloc charge n’est pas fourni dans la boite comme pour tous les Pixel. Il faudra donc en acheter un ou prendre celui d’un autre smartphone. C’est ce que nous avons fait.

Nous avons rechargé le Pixel 7a avec un bloc Samsung 25W. La batterie a récupéré 100% d’énergie après presque 2 heures de charge. C’est long comparé à la concurrence. Pour faire passer la pilule, le smartphone de Google a un atout caché sous sa coque. La batterie devient compatible avec la recharge sans fil 7,5W.

La photo

Le Pixel 7a ne fait pas étalage d’un nombre impressionnant de capteurs photo. Il en possède seulement deux. Le module arrière se compose d’un capteur Sony IMX787 de 64MP et d’un utlra grand-angle de 13MP.

La grande force du Pixel 7a se trouve dans les algorithmes de traitement des photos. Une photo peut sembler à première vue ratée mais quelques fractions de secondes plus tard après un passage dans la moulinette de Google, le cliché devient splendide. Sans aucune exagération, on peut dire que les photos de jour sont supers.

Piqué, couleurs, contraste, la maîtrise est parfaite. Les teintes sont réalistes et les photos ultra détaillées. Le Pixel 7a gère aussi très bien les fortes luminosités ou les contre-jours. C’est le même constat pour des photos en intérieur. Le smartphone démontre une bonne gestion de la lumière comme vous pouvez le constater sur les photos de l’exposition Norman Foster au Musée Pompidou.

Le Pixel 7a est dépourvu de zoom optique. Il effectue des grossissements numériques X2 jusqu’à X8. Google fait une nouvelle fois la démonstration de la puissance de ses algorithmes. Vous pouvez apprécier le niveau de détails même avec un zoom X8.

Les photos de nuit, les portraits et l’ultra grand-angle

Nous sommes plus réservés sur l’ultra grand-angle. Le capteur respecte la colorimétrie de la caméra principale et les clichés ne sont pas surexposés. Cependant, il pâtit d’un très fort sentiment d’aspiration. Les bords de la photo sont étirés et complétement déformés.

Le Pixel 7a est un spécialiste des portraits. Les détourages sont particulièrement précis. L’IA détecte la moindre mèche de cheveux pour appliquer un effet Bokeh sur mesure.

A noter que l’intensité du flou d’arrière-plan est ajustable avant de prendre la photo mais aussi à postériori. L’accès aux réglages est très simple. Il suffit d’effleurer sur l’écran pour les faire apparaître.

Si vous aimez faire des virées nocturnes dans la ville pour faire des photos, le Pixel 7a se montrera un excellent compagnon. Tombée de la nuit, noir complet ou scènes avec de multiples éclairages, il relève tous les défis. Il ne dénature pas les couleurs. Vous obtenez à l’écran ce que vous voyez.

Il supprime toute trace de bruit en conservant un niveau de détail élevé. Le résultat est impressionnant.

Ce qu’on en pense

Le Google Pixel 7a est un concentré du savoir-faire de Google dans un smartphone compact proposé à un prix serré.

Pixel 7a est vendu actuellement à 509€. Pour ce prix, vous touchez du doigt un smartphone qui propose une expérience Android unique. Tout paraît simple et fluide.

Pour y accéder vous devrez faire quelques concessions.

Google se montre encore frileux sur certains points comme la vitesse de recharge ou le taux de rafraichissement de l’écran par rapport à la concurrence. Mis à part ces détails, le Pixel 7a se révèle un smartphone polyvalent, équilibré et surtout excellent en photo.

Si vous cherchez une surdoué de la photo à 500€, le Pixel 7a est le smartphone qu’il vous faut.

