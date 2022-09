Google Pixel Watch – Les prix fuitent et ça fait mal

Google va lancer la Pixel Watch, sa montre connectée dans quelques jours. Les prix viennent d’être lâchés sur le web.

Google va organiser un événement le 6 octobre 2022 pour la présentation des Pixel 7 mais aussi la Pixel Watch. La montre connectée est très attendue. On ne savait pas jusqu’à présent comment Google allait positionner la Pixel Watch.

Google Pixel Watch – Des prix premium ?

Les prix qui circulent sur la toile nous indiquent que le géant vise plutôt le segment premium. Le site 9to5Google a mis la main sur un listing avec les prix de la montre. La Pixel Watch avec connexion cellulaire sera vendue au prix de 400$ aux Etats-Unis.

Avec le taux de change défavorable et les taxes supplémentaires en Europe, il faudra, à priori, compter beaucoup plus. La version Wifi est pressentie à 350$ aux USA. Il ne faut pas oublier qu’il faut rajouter la TVA à ces prix ce qui fait vite grimper la note.

Et pour l’Europe ?

Et en Europe ? Le site Pricebaba s’aventure à donner les prix pour le vieux continent ou plutôt une large fourchette. La Pixel Watch serait vendue entre 250€ et 350€. Il y a un large écart entre les deux prix. Le site ne prend pas trop de risque.

Si on se base sur les tarifs pour les USA, les prix de la Pixel Watch seraient au-dessus de la moyenne des montres connectées Android. Prenons pour comparaison la Samsung Galaxy Watch5. Le modèle Wifi démarre à 299€ et la version 4G est 349€. Seule la Galaxy Watch5 Pro est à 429€.

La Pixel Watch va se retrouver en concurrence directe avec les montres Android premium et la l’Apple Watch. Bien entendu, aucun de ses prix ne sont officiels et Google peut nous surprendre.

En ce qui concerne ses caractéristiques, on sait peu de choses. La Pixel Watch va être proposée en trois couleurs : noir, blanc et gris. Elle est dotée d’un écran circulaire OLED, d’un processeur Samsung Exynos 9110, de 1,5 ou 2Go de RAM, de 32Go de stockage et d’une batterie de 300mAh.