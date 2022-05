Pixel Watch – Quelle autonomie pour la montre connectée de Google ?

La Google Pixel Watch fait une incartade supplémentaire pour nous révéler une nouvelle composante de sa fiche technique. On va parler de sa batterie.

Alors que la sortie de la Pixel Watch se rapproche, la montre connectée de Google se dévoile toujours plus. Après une série de photos d’un prototype égaré dans un restaurant, on découvre la capacité de sa batterie.

L’autonomie est un des éléments les plus importants pour une smartwatch. Pour sa première montre connectée Google ne peut pas faire de faux pas.

Selon les dernières rumeurs le Pixel Watch intègre une batterie de 300mAh. Elle fait un peu mieux que la Samsung Galaxy Watch4 qui possède une batterie de 247mAh.

Est-ce que cette batterie va doter la montre d’une autonomie conséquente ? On peut espérer une autonomie en 24 et 40 heures. Tout dépendra de l’optimisation de la montre par Google d’autant plus qu’elle tourne avec WearOS, le nouvel OS développé en commun avec Samsung.

On sait également avec certitude que Google va proposer trois modèles différents. Ils ont été repérés lors de leur certification Bluetooth. L’un d’entre eux bénéficiera d’une connexion 4G ce qui impactera certainement son autonomie.

