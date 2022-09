Pixel 7 – Google se transforme en vendeur de chips

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro vont être dévoilés le 6 octobre. Pour l’occasion Google se transforme en vendeur de chips.

Google a commencé à faire de la promo pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro au Japon. La compagnie le fait de façon décalée et surprenante. Pour faire la promotion de ses nouveaux smartphones, la firme de Cupertino utilise des paquets de chips.

Bonjour je voudrais un Pixel 7 goût camembert

Elle compare les quatre couleurs des Pixel 7 à des saveurs de chips originales. Les chips aux camembert font référence au Pixel 7 blanc, celles à l’oignon au modèle gris et celles au citron au smartphone couleur crème. Le Pixel 7 noir est quant à lui relevé avec du poivre.

Ca n’est pas la première fois que Google se transforme en fabricant de chips. La compagnie avait offert aux fans du Pixel 6 de goûter au croustillant de ses chips. Elle tente à nouveau l’expérience avec les Pxiel 7.

Chips ou chipset ?

Malheureusement, seuls les japonais sont concernés. Ils pourront à partir du 23 septembre se lancer dans lancer dans la bataille #Googlechips pour espérer gagner une des 2000 boites de ces fameuses chips ultra-collector.

L’histoire ne dit pas si les Pixel 7 aura vraiment le goût d’oignon et laissera les doigts gras mais les nouveaux smartphones sont très attendus.

Trêve de plaisanterie voici ce dont on est sûr. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro arrivent avec un nouveau processeur Tensor G2 et un design de l’appareil photo revisité. On parle aussi d’une coque en aluminium pour remplacer celle en verre.

Du côté des rumeurs, Roland Quandt avance que les deux smartphones seront vendus en Europe avec 128Go ou 256Go. Ce qui n’était pas le cas des Pixel 6 liren notre test.