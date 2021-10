Honor 50 – Quid des services Google ? - IDBOOX

Le Honor 50 est le premier smartphone mis sur le marché par Honor en tant que société indépendante mais le smartphone intègre-t-il Google ?

Le Honor 50 s’apprête à débarquer en France. Il marque le grand retour du constructeur sur le marché des smartphones. Sans refaire l’histoire, Honor est maintenant une société indépendante. Elle n’est plus une filiale de Huawei.

Cet éloignement l’a fait sortir de la liste noire des Etats-Unis. La compagnie a théoriquement retrouvé le droit de travailler avec des partenaires américains. Par conséquent, le Honor 50 qui arrive en Europe le 26 octobre doit profiter de ce nouvel état de grâce.

L’affaire était entendue mais un doute a commencé à naître sur la toile face au silence du constructeur. Jusqu’à présent Honor n’avait pas encore mentionné la présence des services Google sur son smartphone. L’incertitude est levée. La certification Google est tombée.

Honor 50 – Google Play de la partie

Honor a officiellement annoncé sur son compte Twitter que la série des Honor 50 est équipée de l’ensemble des services Google. On retrouvera donc Google Play et toutes les applis présentes sur le store.

Grâce à cela le Honor 50 devrait proposer une expérience utilisateur plus fluide et gagner sa place dans la course aux cadeaux sous le sapin.

En Chine, la série de Honor 50 a réussi à faire grimper la compagnie au troisième rang des plus gros vendeurs de smartphones. Elle devrait aussi lui redonner des couleurs sur le vieux continent.

Pour mémoire le Honor 50 est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Il embarque également une caméra principale de 108MP et une batterie de 4300mAh compatible avec une charge rapide de 67W.

On vous en dira plus très bientôt.