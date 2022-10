Honor 70 Test – Un smartphone endurant et performant qui ne laisse pas indifférent

Le Honor 70 vient enrichir l’offre milieu de gamme du constructeur. On vous révèle tout sur ce nouveau smartphone dans notre test.

Après l’excellent Magic 4 Pro, Honor revient avec un appareil milieu de gamme avec un fort potentiel photo. Ce ne sont pas ses seuls atouts. Découvrez tous ses points forts et ses points faibles dans notre test. (test non sponsorisé).

Honor 70 – Design et ergonomie

Honor a soigné le design de son smartphone avec des finitions premium. Il arbore un grand écran recourbé de 6,67 pouces ce qui rend quasiment invisible les bords noirs sur les côtés. La dalle recouvre près de 91% de la face avant.

De l’autre côté, Honor a affiné le module photo par rapport au Honor 50. Il est épuré avec des capteurs photo simplement posés sur deux gros cercles qui sortent de la coque.

Ils dépassent d’au moins 2 mm ce qui déstabilise le smartphone quand il est posé à plat sur une table mais heureusement la coque de protection contenue dans la boite corrige le problème. Cela également pour effet d’atténuer leur présence sous les doigts quand on joue.

Mis à part ce détail, la prise en main reste très agréable grâce à ses bords arrondis et ses formes tout en douceur. Avec seulement 178 g sur la balance, le Honor 70 peut être utilisé d’une seul main même si son grand écran ne rend pas l’opération aisée. Il faut ajouter à cela le lecteur d’empreintes sous l’écran placé un peu trop bas.

Un dernier mot sur le design. Le modèle de test que nous avons reçu était revêtu d’une coque avec un effet miroir. Il est splendide mais il est rapidement maculé de traces de doigts.

Un écran OLED 120Hz adaptatif

Le Honor 70 se pare d’un bel écran OLED de 6,67 pouces avec des bords incurvés. La définition de cette dalle est en FullHD+ (2400 x 1080 pixels). Elle bénéficie d’un taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 120Hz. Dynamique, il s’adapte à vos usages pour économiser de la batterie.

Ce tableau idyllique s’assombrit lorsqu’on se penche sur les réglages. C’est rare pour un écran OLED mais le calibrage est complétement fantaisiste. La température des couleurs est réglée par défaut sur le mode Vif. Lorsqu’on passe en normal le blanc prend une teinte jaunâtre.

On préférera donc rester avec des couleurs vives qui tirent quand même un peu vers le bleu. Heureusement la présence d’un cercle chromatique permet d’ajuster la température pour retomber dans des réglages plus classiques.

L’écran du Honor 70 se rattrape avec un niveau de luminosité qui culmine à plus de 800 nits. Nous avons noté des pics à 830 nits. Autant vous dire qu’avec un tel score vous n’aurez aucun problème pour l’utiliser en extérieur même en plein soleil.

Les performances

Le Honor 70 fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G Plus. C’est une toute petite amélioration par rapport au Honor 50. Il tournait avec un Snapdragon 778G. On ne voit pas vraiment la différence au quotidien avec le smartphone que nous avions testé fin 2021.

Le Honor 70 ne démérite pas pour autant. Il se révèle un bon smartphone pour jouer. Avec 8Go de RAM et 256Go, il est paré pour faire tourner les gros jeux 3D dans de bonnes conditions.

Le jeu Call of Duty par exemple se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevé et une fréquence d’image élevée. Le jeu ne souffre pas de ralentissement quel que soit le nombre d’assaillants à l’écran. Le constat est identique avec le très exigeant Genshin Impact qui conserve une bonne fluidité avec tout de même des graphismes réglés sur le niveau faible.

Concernant l’audio, un seul haut-parleur diffuse du son. Le volume est puissant mais il est complétement déséquilibré. Il sort dans le bas du smartphone et on a tendance à le recouvrir avec les doigts quand on joue. C’est dommage pour un smartphone de ce calibre.

L’autonomie

Le Honor 70 dissimule sous sa coque une batterie de 4800mAh. C’est beaucoup mieux que celle de 4300mAh du Honor 50. Grâce à elle, le smartphone dépasse largement la journée. Comptez même sur 1,5 jour si vous n’abusez pas des jeux vidéo.

Une partie de 20 minutes de jeu Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie. Le smartphone est livré avec un chargeur 66W. 20 minutes suffisent pour recharger la batterie à 60%. Il faut patienter seulement 42 minutes pour qu’elle atteigne 100%. On notera l’absence de recharge sans fil.

La photo

Le Honor 70 arbore sur sa coque arrière un appareil photo composé de trois caméras. Tous les regards se tournent vers son capteur principal de 54MP. Il s’agit du dernier Sony IMX800 avec un format 1/1.49“ habituellement réservé aux smartphones premium. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un objectif Macro 2,5 cm.

De jour, le capteur principal ne déçoit pas et se montre efficace. Les couleurs sont riches sans être trop poussées. Il offre un beau piqué.

Cependant, il peut lui arriver de rencontrer quelques difficultés quand la luminosité devient trop forte comme avec un ciel blanc. Certaines zones éclairées peuvent apparaître sombres sans aucune raison. Heureusement, le phénomène n’est pas systématique.

Comme mentionné plus haut, le Honor 70 ne possède pas de capteur téléphoto. Le capteur 54Mp réussit à donner le change avec des zooms X2 et X5 qui restituent un bon niveau de détail.

L’ultra grand-angle conserve la même luminosité et la même colorimétrie que le capteur principal. Il ne réussit pas à faire disparaitre les déformations sur les côtés. On constate même une perte de précision dans les angles de la photo.

Les portraits et les photos de nuit

En intérieur comme extérieur, le Honor 70 est spécialiste des portraits. Les détourages sont précis avec un effet de profondeur très marqué. Il réussit même l’exploit de réaliser des portraits d’excellente qualité avec un faible niveau de luminosité. Le smartphone conserve un bon niveau de détail avec des couleurs éclatantes.

Le Honor 70 se montre un très bon compagnon pour un safari photo nocturne. On peut même dire qu’il se montre plutôt doué dans le domaine. Le traitement des photos n’est pas agressif. Il supprime le bruit tout en conservant un bon niveau de détails. Le smartphone n’abuse pas non plus de la luminosité.

Il dose et injecte juste ce qu’il faut pour que la photo conserve son naturel. C’est également vrai pour les couleurs qui restent proches de ce que l’on voit.

Cerise sur le gâteau, le Honor 70 est aussi efficace à l’extérieur qu’à l’intérieur avec très peu de lumière. On a fait un petit détour par le Musée Grévin à Paris et vous pouvez voir la qualité des photos. Le seul bémol est son temps de pause. Il faut patienter plusieurs secondes sans bouger pour avoir une photo nette.

La vidéo

Nous avions déjà pu apprécier les aptitudes vidéo du Honor 70. Il enregistre en 4K/30 ims ou en 1080p en 60 ims. Outre la qualité des vidéos, on retiendra ses nombreux modes.

On peut filmer avec deux caméras en même temps pour avoir des focales différentes et même en changer pendant l’enregistrement. Le plus intéressant est le mixe entre la caméra Selfie et le capteur principal. C’est idéal pour du vlogging.

L’autre option intéressante est le mode Solo Cut. Si vous enregistrez un groupe de personne, il permet de faire un focus sur un sujet en particulier. L’IA va identifier les personnes et vous n’avez plus qu’à choisir celle que vous souhaitez filmer indépendamment.

Le smartphone va l’enregistrer dans une fenêtre en surimpression. Dans l’ensemble ce mode fonctionne bien. L’IA arrive à suivre le sujet même s’il se déplace.

Ce qu’on en pense

Le Honor 70 est un smartphone plein de qualités mais qui nécessite encore quelques réglages pour être parfait. D’un côté, il possède un bel écran lumineux 120Hz adaptatif et de l’autre les réglages des couleurs sont à revoir. C’est dommage.

On peut également citer son capteur photo principal Sony IMX800. Il permet de faire de splendides photos mais un petit ajustement de la gestion de la luminosité serait le bienvenu.

Mais ne soyons pas trop sévère avec le Honor 70. N’oublions pas qu’il est proposé à partir de 549€. Pour ce prix, on peut jouer à tout ce qu’on veut, il a une bonne autonomie et une recharge 66W. Il fait aussi preuve d’une vraie aisance pour les photos de nuit et les portraits. Le mode Solo Cut pour la vidéo est également amusant et dépasse le stade du gadget.

Au final, si le Honor 70 n’est pas exempt de quelques petits défauts, c’est un smartphone qui a tout d’un grand. Il est polyvalent, performant, endurant et il vous en donnera pour votre argent.

Honor 70 5G – La fiche technique

Honor 70 – 5G Ecran 6,67 pouces OLED – 120Hz adaptatif Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 778G Plus – 5G RAM 8Go Stockage 128/256Go Extension Non Caméras arrières 54MP Sony IMX800 (f/1.9) + UGA 50MP (f/2.2) + Portait 2MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60fps EIS Caméras frontales 32MP (f/2.4) IP68 Non Batterie 4800mAh Charge rapide 66W – fourni Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 1 haut-parleur Android Android 12 – Magic UI 6.1 Dimensions 161,4 x 73,3 x 7,91 mm – 178 g