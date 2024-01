Honor Magic 6 Lite – Un smartphone complétement marteau la preuve en vidéo

Le Honor Magic6 Lite s’apprête à débarquer en France. Découvrez son incroyable résistance dans notre vidéo choc.

Début décembre 2023, IDBOOX a été convié par Honor pour découvrir en avant-première le Magic 6 Lite. C’est le premier modèle de la gamme Magic 6 qui débarquera en France.

Honor Magic 6 Lite, le smartphone avec un écran ultra résistant qui peut se transformer en marteau. Incroyable ! Il arrive rapidement en France. #HonorMagic6 #honormagic6lite#Honor @Honor_FR pic.twitter.com/Xf28lCJWOu — IDBOOX (@IDBOOX) January 3, 2024

Honor Magic 6 Lite – Un écran pas comme les autres

La conférence se déroulait dans un lieu confidentiel à Paris. Nous ne vous dévoilerons pas dans cet article la fiche technique du Honor Magic6 Lite ou ses nombreuses qualités. Nous allons nous concentrer sur un point en particulier, son écran ultra-résistant.

J’entends déjà les blasés dire : « C’est du déjà-vu. Il y a plein de smartphones avec la même chose sur le marché ». Peut-être mais il n’y en n’a pas de cet ordre là. Le Honor Magic 6 Lite est doté d’un nouvel écran ultra, ultra, ultra résistant.

Regardez notre vidéo pour en avoir la preuve.

Le Magic 6 Lite enfonce les clous

Pour convaincre les sceptiques dans l’assistance, Honor avait préparé des planches de bois et des clous pour faire la démonstration de l’efficacité de sa nouvelle technologie Ultra-Bounce Anti-Drop.

Armé d’un Honor Magic 6 Lite et d’un clou nous nous sommes donc transformés en charpentier pour éprouver la résistance de son écran.

Au début, on commence par taper timidement sur le clou de peur de briser l’écran. Puis on prend de l’assurance quand on voit que le smartphone reste intact. La peur s’envole et on frappe de plus en plus fort. Au final, le smartphone se transforme en un véritable marteau.

C’est à peine croyable mais l’écran du Magic 6 Lite est resté intact et parfaitement fonctionnel. Il n’y avait aucun éclat ni aucune rayure. Nous avons tenté l’expérience plusieurs fois et le résultat était toujours le même.

Honor Magic6 Lite – La nouvelle technologie Ultra-Bounce Anti-Drop

L’écran du Magic6 Lite intègre la technologie HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, qui lui confère une grande solidité pour résister aux chutes et accessoirement servir de marteau.

Certifiée 5 étoiles par l’organisme SGS pour sa résistance aux chutes, la technologie Honor Ultra-Bounce Anti-Drop fait appel à des techniques d’amortissement avancées conçues par Honor qui augmente la capacité d’absorption des chocs jusqu’à 1,2 fois.

Cela assure ainsi une durabilité maximale même en cas de chute d’une hauteur de 1,5 mètre sur tous les angles de l’écran.

Nous vous en dévoilerons plus sur le Honor Magic 6 Lite très prochainement.

