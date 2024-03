Honor Magic 6 Pro – On a essayé Magic Portal l’IA aux super-pouvoirs

Le Honor Magic 6 Pro s’enrichit de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle grâce à la dernière mise à jour. A quoi sert cette nouvelle IA ?

Le Magic 6 Pro est un smartphone puissant, performant au niveau photo et endurant grâce à son énorme batterie. Il explose les standards du haut de gamme avec le premier smartphone à recevoir 5 labels Gold de la part de DXOMark.

L’intelligence artificielle s’invite sur le Honor Magic 6 Pro

Le flagship d’Honor nous a conquis lors de notre test mais il lui manquait quelque chose. Nous avions été surpris par l’absence de fonctions liées à de l’intelligence artificielle. La dernière mise à jour du smartphone à réglé le problème (8.0.0.127).

Le Magic 6 Pro accueille de nouvelles fonctions d’IA qui transforme complétement l’utilisation du smartphone. Plutôt que de se concentrer sur le traitement des photos comme Samsung avec les Galaxy S24, Honor privilégie l’expérience utilisateur.

Magic Portal est un système qui rend encore plus naturelle l’utilisation de son smartphone. L’intelligence artificielle vous assiste et prédit ce que vous allez faire. L’IA réduit le nombre d’étapes pour réaliser une action.

L’expérience utilisateur devient plus fluide et plus naturelle. C’est un bon exemple de ce que peut faire l’intelligence artificielle au quotidien sans être compliquée.

Honor Magic 6 Pro – A quoi ressemble Magic Portal ?

Après la mise à jour vous verrez apparaître une nouvelle barre latérale sur le Magic 6 Pro. Si vous recevez un mail ou un message avec une adresse ou un numéro de téléphone par exemple, il suffit d’appuyer longuement sur le texte et de le déplacer sur le bord du smartphone.

L’intelligence artificielle du Honor Magic 6 Pro va analyser le contenu du texte et vous proposer différentes applications comme Google Maps, les contacts ou Google Search.

Vous n’avez plus qu’à faire un glisser/déposer dans l’application qui vous intéresse. L’IA se charge d’ouvrir l’appli de lancer la recherche ou de rentrer les informations dans contacts. Ce portail est vraiment magique.

Magic Portal pour les images et pour le texte

Cela fonctionne aussi avec les images qui sont dans votre galerie ou sur un site internet. Dans la galerie une icone apparait dans le coin gauche de l’écran. Cliquez dessus et appuyez longuement sur l’image pour activer Magic Portal.

En la déplaçant sur le côté vous avez accès aux applications proposées par l’intelligence artificielle. Google Lens prend ensuite le relai. Vous pouvez ainsi identifier un monument ou trouver un magasin, l’envoyer dans un mail ou le partager sur le réseau de votre choix.

L’intelligence artificielle sait aussi extraire du texte d’une image et le coller dans un document ou un message.

Parmi les autres surper-pouvoirs du Honor Magic 6 Pro, l’IA peut vous suggérer des applications en fonction de vos habitudes, piloter l’écran avec le regard ou naviguer dans les menus avec les gestes. Avec Magic Portal, le Honor Magic 6 Pro est encore meilleur.

Profitez de l’offre de lancement jusqu’au 30 mars ! 130€ de remise avec le code A6PCPS + Honor Pad9 offert + 1 an d’assurance ! Cliquez ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités