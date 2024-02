Honor Magic 6 Pro Test – Le smartphone qui fait trembler la concurrence

Honor a dévoilé le Magic 6 Pro au MWC 2024. Nous avons pu tester ce flagship en avant-première. Découvrez notre avis dans notre test non sponsorisé.

Le Magic6 Pro est le nouveau flagship surpuissant d’Honor. Ecran, batterie, processeur, photo, Honor a déployé les grands moyens pour imposer son smartphone comme une option incontournable sur le segment haut de gamme.

Honor Magic 6 Pro possède de sérieux arguments pour faire trembler la concurrence mais est-ce suffisant ? La réponse se trouve dans notre test. Découvrez l’offre de lancement ! 130€ de remise avec le code A6PCPS + une tablette Honor Pad9 + 12 mois d’assurance dommages. Suivez ce lien

Honor Magic 6 Pro – La classe au bout des doigts

Le Magic 6 Pro existe en noir et en vert. Nous avons reçu en test le modèle vert. Son design peut être clivant mais ça change de la sobriété actuelle des appareils haut de gamme.

Ce Magic6 Pro est un vrai bijou. Honor a remodelé l’appareil photo pour le rendre encore plus spectaculaire. L’appareil photo de la version verte est cerclé avec un anneau en métal à la fois rond et carré (oui c’est possible).

Les finitions sont parfaites et il respire le luxe. Honor pousse le souci du détail jusqu’à imprimer un effet de vague autour des capteurs photo.

Ce module tranche avec la coque recouverte d’une texture verte striée. Elle rappelle la ligne épi des sacs Louis Vuitton. La coque est légèrement granuleuse comme avec du vrai cuir. C’est agréable au toucher et cela empêche le smartphone de glisser dans la main. C’est classe et sans fausse note.

Autre point positif, cette coque ne marque pas les traces de doigts. Le Honor Magic 6 Pro respire le luxe sans être ostentatoire. L’ensemble est élégant et raffiné.

Ergonomie

Au-delà de son apparence, le Honor Magic 6 Pro offre une bonne prise en main. Le smartphone est un peu lourd mais il reste agréable à manipuler grâce à ses courbes arrondies à l’avant et à l’arrière. Il se love dans le creux de la main.

La version du Magic 6 Pro verte pèse 225g et la noire 229g. Le poids est bien réparti malgré son énorme appareil photo. La taille et la forme de ce dernier garantissent au Magic 6 Pro une bonne stabilité quand il est à plat.

Le lecteur d’empreintes est placé sous l’écran. Il est réactif mais placé trop bas à notre goût. On préférera se tourner vers le système de reconnaissance faciale 3D tout aussi sécurisé. Ce scanner est très précis. Il peut même vous reconnaitre si vous portez un masque.

Un écran splendide qui prend soin de vos yeux

Le Honor Magic 6 Pro embarque un écran 6,8 pouces quad curved AMOLED avec une résolution 1,5K (2800 x 1280 pixels). Il s’agit d’une dalle LTPO avec un taux de rafraichissement qui varie entre 1Hz et 120Hz.

Ce taux varie en fonction du contenu affiché ce qui permet d’économiser de la batterie. Il passe en 1Hz notamment avec le mode Always On Display qui s’affiche d’ailleurs en plein écran. C’est le seul smartphone qui offre un AOD en plein écran ce qui permet d’afficher par exemple ses notifications en grand.

Cet écran a d’autres points forts comme son niveau de luminosité très élevé. La luminosité globale du Honor Magic 6 Pro est de 1600nits. Il n’y a rien de spectaculaire à cela sauf que les pics de luminosité montent jusqu’à 5000nits. Avec de tels niveaux, le smartphone est parfaitement utilisable en extérieur et en plein soleil.

A l’opposé la luminosité peut descendre jusqu’à 2 nits. L’écran du Magic6 Pro sait prendre soin de vos yeux. Il est vraiment agréable à utiliser même sur la durée. On ne ressent pas de fatigue oculaire. L’écran cumule trois certifications TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Full Care Display et Flicker free.

L’échantillonnage du Magic 6 Pro grimpe encore plus haut que celui du Honor 90. La fréquence d’affichage monte à 4320Hz diminuant ainsi l’effet de scintillement.

La qualité d’affichage est à la hauteur de toutes ses prouesses technologiques. Les couleurs sont éclatantes. On lui reprochera juste un calibrage des blancs qui tire un peu trop sur le jaune à notre goût. On peut corriger le tir sans problème dans les réglages personnalisés.

Honor Magic 6 Pro – Un smartphone à toute épreuve

Le smartphone Honor Magic 6 Pro est à toute épreuve. Son écran n’est pas que beau. Cette dalle est aussi ultra résistante grâce à la technologie Honor NanoCrystal Shield. Elle absorbe 10 fois plus les chocs que les écrans classiques.

Nous en avions déjà fait l’expérience avec le Honor Magic6 Lite qui peut se transformer en marteau pour enfoncer des clous sans avoir une égratignure. L’écran du Magic 6 Pro est encore meilleur selon Honor.

Nous n’avons pas osé enfoncer des clous avec mais il est certifié pour résister à une chute de 2 mètres sur du marbre ou de 1,5 mètre sur de l’asphalte. Cet écran a le niveau de résistance le plus élevé de l’industrie.

La robustesse du Magic 6 Pro ne concerne pas que son écran. Il st également certifié IP68. Il résiste à l’eau et à la poussière. Il peut être immergé à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

MagicOS 8

Le Magic 6 Pro tourne sous MagicOS 8 et donc sous Android 14. Son interface est fluide et elle gagne de nouvelles fonctions. Outre la fonction MagicRing qui permet de se connecter à un autre appareil Honor ou un PC de la marque en un claquement de doigt, le Magic 6 Pro dispose d’une Magic Capsule.

La capsule de la double caméra avant s’agrandit pour afficher des messages. Ce système est bien connu des possesseurs d’iPhone. Elle apparait dans plusieurs cas avec un Timer, une alarme, un lecteur de musique, un enregistrement, un appel, etc. Elle affiche différentes informations de chaque côté des caméras puis elle s’agrandit quand on appuie dessus.

A partir du mois de mars, le Magic6 Pro s’enrichira d’une autre fonction liée à l’IA. Magic Portal analysera le comportement de l’utilisateur pour prévenir et prédire ses besoins. Si l’IA Honor analyse un message avec les détails d’une invitation à diner, le smartphone va rediriger l’utilisateur vers le calendrier et enregistrer le rendez-vous avec les informations contenues dans le message.

Des performances de haut niveau

Le Honor Magic 6 Pro est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il est assisté par 12Go de RAM DDR5X et 512Go de stockage en UFS 4.0. Vous pouvez même rajouter 8Go de RAM virtuelle ce qui monte le total à 20Go.

Avec une telle architecture, rien ne lui résiste. Le multitâche ou les jeux vidéo les plus exigeants. Il avale tout sans broncher. Nous avons lancé le jeu Genshin Impact avec des graphismes poussés au maximum et une fréquence d’image en 60fps.

Le Magic 6 Pro n’a souffert d’aucun ralentissement. C’est un vrai monstre de puissance. Le smartphone chauffe à peine même après 30 minutes de jeu dans ces conditions. La qualité sonore est à la hauteur de ses performances.

On trouve deux vrais haut-parleurs de part et d’autre de l’appareil. Il y a un très léger déséquilibre avec celui du haut mais c’est à peine perceptible. Le son est puissant et clair. On ne ressent pas de saturation même avec un volume très élevé.

On apprécie également au passage la compatibilité de la prise micro-USB avec un casque ou un micro. C’est de plus en plus rare.

Honor Magic 6 Pro – Une autonomie de compétition

Quand il s’agit d’autonomie Honor ne plaisante pas. Le Magic 6 Pro est alimenté par une batterie de 5600mAh. On a rarement l’habitude de voir une capacité aussi importante dans un smartphone très haut de gamme.

D’ailleurs, le Magic 6 Pro possède la plus grosse batterie sur ce segment de smartphones. A titre de comparaison son prédécesseur transportait une batterie de 5100mAh. Elle lui conférait une autonomie d’environ 1,5 jour.

Avec cette batterie de 5600mAh, le Honor Magic 6 Pro le dépasse largement. Elle lui confère une autonomie impressionnante. Il résiste deux jours sans passer par la case recharge si vous laissez de côté les jeux vidéo.

Même dans ce cas, le Honor Magic 6 Pro n’est pas gourmand. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact avec des graphismes au maximum et une fréquence d’image en 30fps consomme 4% de batterie. C’est moins que la majorité de ses concurrents.

Si vous avez l’intention de vous rendre au Canada ou dans le Cercle Polaire, le Honor Magic 6 Pro pourra vous accompagner. Sa batterie est particulièrement endurante dans des conditions de grand froid notamment grâce à sa puce Power Enhanced Chip HONOR E1. Il est capable d’enregistrer des vidéos de 11 minutes à -20 °C avec une batterie à seulement 10%.

La charge filaire retrouve une peu de vigueur par rapport au Honor Magic 5 Pro. Elle passe de 50W à 80W. La recharge sans fil augmente à 66W. Malheureusement, vous ne trouverez pas le chargeur dans la boite comme beaucoup d’autres marques.

Si vous achetez un chargeur Honor, la batterie se recharge à 100% en 40 minutes. Lors de notre test, il est passé de 0 à 100% en 42 minutes.

Magic 6 Pro – Un appareil photo qui a des ressources

L’appareil photo du Magic6 Pro sort des sentiers battus. Honor joue la carte de l’originalité avec un ensemble de trois capteurs pleins de ressources. L’appareil photo se compose d’un capteur principal 50MP avec ouverture ajustable et OIS, d’un ultra grand-angle 122° de 50MP et d’une caméra périscopique de 180MP avec OIS.

Le Honor Magic 6 Pro se rapproche un peu plus d’un appareil photo professionnel. Il ouvre de nouvelles perspectives à la photo sur smartphone. On commence avec le capteur principal avec un taille de pixel de 1/1.3’’.

Ce capteur Omnivision customisé offre une plage dynamique X8 supérieure par rapport à celle du Magic 5 Pro. Les couleurs sont vitaminées sans être trop forcées. Si vous les trouvez trop forcées, une icône permet de passer en mode naturel ou authentique.

Dans tous les cas, le piqué des photos reste impressionnant. On distingue les moindres détails. Les contrastes très appuyés donnent presque un petit aspect 3D aux photos.

Un appareil photo ultra rapide

Cette caméra est équipée du système Falcon Capture 2.0. Le Magic 6 Pro a une vitesse de capture ultra élevée parfaite pour prendre en photo des sujets en mouvement rapide ou des scènes de sport. Il capture 30 images en 1 seconde. Honor a même entraîné l’IA du smartphone à détecter de quel sport il s’agit pour appliquer le meilleur traitement.

En appuyant sur une simple icône, le Magic 6 Pro passe en mode Falcon Capture. Il peut immortaliser un lancé de ballon mais aussi un oiseau en plein envol. Les photos sont nettes et comme figées dans le temps. C’est assez bluffant.

Le smartphone possède une autre arme secrète. Le capteur principal est doté d’un système d’ouverture variable. Il varie entre f/1.4 et f/2.0 dans le Mode Pro. En jouant avec l’ouverture cela permet de capter plus de lumière et de contrôler l’effet de profondeur pour avoir des sujets plus nets.

Honor Magic 6 Pro – Un smartphone qui voit loin

L’autre surprise de l’appareil photo du Magic 6 Pro est sa caméra périscopique de 180MP. Ce capteur permet d’effectuer des zooms avec un très haut niveau de détail. Il intègre un zoom optique de X2,5. Le smartphone passe ensuite en zoom hybride X5 sans dégradation.

Le capteur permet ensuite d’effectuer des grossissements X10, X50 ou X100. La qualité baisse baisse au-delà du zoom X10. L’algorithme lisse les textures et supprime une grande partie des détails.

Malgré la double stabilisation OIS + EIS, le smartphone a du mal à stabiliser la caméra en zoom X100.

Les portrait et l’ultra grand-angle

Le mode portrait

Le Mode portrait est efficace en intérieur comme en extérieur. Le détourage est précis et le niveau d’effet Bokeh est paramétrable. Ce mode propose différents niveaux de zooms allant de X2 à X5. Si votre âme de photographe se réveille vous pouvez également réaliser des portraits plus travaillés dans le mode Pro grâce à son ouverture variable.

L’ultra grand-angle

Ce capteur possède un angle de vision de 122°. C’est immense et il vaut mieux le réserver à des grands espaces avec un horizon dépourvu d’immeubles. L’aspiration au centre est très présente et ils sont vite déformés.

Pour ce qui est de sa qualité, la colorimétrie et la luminosité restent proches du rendu du capteur principal. A noter que le mode Falcon Capture fonctionne aussi avec l’ultra grand-angle.

Les photos de nuit

Une fois encore, Le Honor Magic 6 Pro nous livre une très belle performance. Il est à l’aise de jour comme de nuit. Le smartphone restitue des photos sans bruit et sans perte de qualité. Je vous laisse admirer les détails, les couleurs et les contrastes sur les photos ci-dessous.

L’appareil maîtrise également les différentes ambiances lumineuses en intérieur comme en extérieur. Les couleurs ne sont pas dénaturées et les lumières restent fidèles à ce que vous avez sous les yeux.

Il ne vous décevra pas non plus dans des circonstances extrêmes. Vous pouvez admirer le résultat sur les photos prise lors du spectacle Luminiscence. Nous sommes à l’intérieur d’une église plongée dans le noir avec des effets lumineux en mouvement et de toutes les couleurs. Le résultat est impressionnant.

Ce qu’on en pense

Le Honor Magic 6 Pro est véritablement impressionnant. Il met une claque à la concurrence sur de nombreux points.

Il peut se vanter d’être à la fois beau et performant. Il bénéficie d’un design raffiné avec des finitions soignées. La version verte peut être clivante mais le modèle noir mettra tout le monde d’accord.

Le Magic 6 Pro n’est pas qu’un bel emballage. Honor nous apporte la preuve qu’il joue dans la cour des grand quand il s’agit de performances et d’innovations. L’écran AMOLED de son smartphone nous en met plein les yeux avec une qualité graphique, une luminosité et une résistance au-delà des standards.

Autre point très important, il sait en même temps prendre soin de nos yeux. Du côté de la puissance, il tourne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Tout est dit.

Ce smartphone impressionne également par son endurance. Sa batterie de 5600mAh, lui confère une autonomie de compétition qui se fait de plus en plus rare sur le segment très haut de gamme.

La partie photo n’est pas en reste. Le Magic 6 Pro s’impose comme un vrai photophone avec une combinaison de capteurs pleine de ressources. Son téléobjectif périscopique 180MP et son capteur principal 50MP (1/1.3) Falcon Capture 2.0 sont impressionnants. En plus, ils assurent de jour comme de nuit.

On pourrait juste être déçu par l’absence de fonctions liées à de l’IA générative mais il faut réserver quelques surprises pour le prochain Magic Pro.

Le Magic 6 Pro est un smartphone complet avec des performances au sommet auquel on peut reprocher peu de chose. Honor frappe fort. Le Magic 6 Pro se place sans problème dans le top 3 des smartphones très haut de gamme de ce début 2024.

Prix, dispo et offre de lancement

Honor Magic 6 Pro est à 1299.90€ mais avec ce code A6PCPS vous bénéficiez de 130€ de réduction. Dès le 25/02 Honor vous offre la nouvelle tablette Honor Pad 9 d’une valeur de 399,90€. Bénéficiez aussi d’une assurance dommages gratuite pendant 12 mois. Suivez ce lien pour l’acheter.

Honor Magic 6 Pro – La fiche technique complète