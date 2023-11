Honor Magic 6 – Un futur roi de la photo ?

Le Honor Magic 6 continue à faire parler de lui. Une fuite laisse supposer des capacités photo très prometteuses.

Honor s’est imposé comme un acteur majeur sur le segment des smartphones haut de gamme avec le Honor Magic 5 Pro. Lors de notre test, il nous avait impressionné par ses capacités photo et la vélocité de son capteur principal. La qualité des photos du Honor Magic 6 devrait encore monter d’un cran.

Selon les informations du serial leaker DigitalChatStation, le Magic 6 va embarquer un capteur photo inédit. Il sera le premier smartphone à utiliser le capteur Omnivision OV50K. C’est un capteur 1 pouce au même titre que le Sony IMX989.

Ce dernier équipe quelques smartphones notamment Xiaomi ou Vivo. Il a prouvé son efficacité. Peu d’information ont filtré sur les capacités de ce capteur 50MP OV50K. On imagine qu’il se montrera particulièrement performant dans des conditions de faible luminosité.

Honor Magic 6 – Un capteur photo 1 pouce

Le Honor Magic 6 serait accompagné du Magic 6 Pro et du Magic Ultimate. On ne sait pas si ces deux smartphones embarqueront le même capteur photo mais leur appareil photo sera certainement encore plus performant.

Vous pouvez admirer des photos du modèle Pro ci-dessous avec une énorme capteur qui pourrait être le OV50K.

Une seule certitude, les trois smartphones tournent avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Les Magic 5 sont équipés d’un Snapdragon 8 Gen 2, il n’y a pas de raison que cela change.

Il faudra patienter encore un peu avant de voir arriver le Honor Magic 6. Selon le calendrier de Honor, la série Magic 6 arrivera au premier trimestre 2024.

