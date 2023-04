Honor Magic 5 Pro Test – La magie opère-t-elle toujours ?

Nous avons pu tester le Honor Magic 5 Pro avant sa sortie officielle. Voici notre verdict sur ce smartphone haut de gamme, plein de promesses.

Honor passe à la vitesse supérieure avec le Magic 5 Pro. Le constructeur veut montrer son savoir-faire sur le terrain des appareils très haut de gamme.

Design, écran, processeur, appareil photo, batterie, Honor pousse les curseurs en avant pour inscrire le Magic 5 Pro comme un incontournable sur ce segment. Le pari est-il réussi ? Découvrez la réponse dans notre test.

Honor Magic 5 Pro – Un design futuriste et envoutant

Honor a revu le design du Honor Magic 5 Pro. Le constructeur a adouci et affiné ses formes. Ses courbes sont toutes en rondeurs à l’avant comme à l’arrière. Cette forme le rend très agréable à manipuler pour un smartphone au format XL de 219g.

Il offre une bonne prise en main même si sa coque en verre se révèle assez glissante surtout si vous avez tendance à avoir les mains sèches. Lisse et brillante, elle n’évite pas non plus les traces de doigts.

Mis à part ce détail, le design du Magic 5 Pro est particulièrement réussi. Le module photo à l’arrière reprend toujours la forme d’un cercle mais il est maintenant complétement moulé dans la coque. Il donne au smartphone un côté futuriste impressionnant et envoutant.

On retrouve à l’avant une double caméra. Cette perforation ne passe pas inaperçue mais elle abrite un capteur de 12MP ainsi qu’un capteur 3D ToF. Ce dernier permet notamment de déverrouiller son smartphone avec un système de reconnaissance faciale 3D plus sécurisé.

Vous pouvez également compter sur un lecteur d’empreintes caché sous l’écran. Il est placé un peu bas mais il est vraiment très réactif.

Un écran ultra brillant

Le Honor Magic 5 Pro nous accueille avec un écran OLED géant de 6,81 pouces. Il possède une résolution Full HD+ (2848 x 1312 pixels) avec une densité de pixels de 461ppi.

Honor a opté pour un écran « Quad Curved ». Cela veut dire que les quatre côtés sont recourbés. Cette forme fait quasiment disparaître le cadre noir qui entoure la dalle. Elle semble flotter quand le smartphone est posé sur une table. Le ratio corps /écran est de 92,33%.

Ce n’est pas la seule qualité de cet écran qui en met plein les yeux à tous les niveaux. Outre la précision des couleurs et son contraste élevé, l’écran du Honor Magic 5 Pro possède un niveau de luminosité qu’on voit rarement même sur des smartphones très haut de gamme.

La luminosité générale de l’écran est de 1300 nits et elle peut atteindre des pics de 1800 nits. Avec de telles caractéristiques, l’écran est parfaitement lisible sous un soleil rayonnant. Même les reflets disparaissent. Au-delà des chiffres la différence est vraiment visible. Basé sur une technologie LTPO de deuxième génération, cet écran gagne 20% de luminosité en plus.

A l’opposé, il prend également soin de vos yeux. C’est l’un des écrans avec la fréquence de gradation PWM la plus élevée. Sa gradation PWM ultra haute fréquence 2160Hz limite la fatigue visuelle. Ça n’est pas une coïncidence si l’écran du Magic 5 Pro a été classé numéro 1 par DxOMark.

Cette technologie LTPO signifie bien sûr que son taux de rafraîchissement varie de 1Hz à 120Hz. Le Honor Magic 5 Pro est également certifié HDR10+ et IMAX Enhanced. Cet écran est splendide à tous les niveaux.

Des performances de compétition

Le Honor Magic 5 Pro est propulsé par le processeur le plus puissant du moment, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Pour l’assister dans sa tâche, il est accompagné de 12Go de RAM DDR5X.

Si par le plus grand des hasards vous manquez de mémoire vous pouvez lui ajouter 7Go de RAM virtuelle. Cet ajout ne ralentira pas le smartphone puisque cette mémoire virtuelle est récupérée sur l’espace de stockage de 512Go en UFS 4.0.

Par contre, ce dernier n’est pas extensible. Rien d’étonnant, l’absence de microSD est quasiment devenue la norme sur les smartphones très haut de gamme chez tous les constructeurs.

Avec cette configuration, le Honor Magic 5 Pro est paré pour toutes les situations. Il avale sans sourciller les jeux 3D les plus exigeants. Genshin Impact qui fait figure d’exemple en la matière conserve une fluidité parfaite même avec des graphismes réglés sur le niveau élevé. Contrairement à son prédécesseur, il ne chauffe pas.

Au niveau du son, le smartphone est équipé de deux vrais haut-parleurs. Ils sont équilibrés et diffusent un son puissant. Le rendu est un peu métallique mais ils permettent de regarder un film dans de très bonnes conditions. Idem pour les jeux vidéo.

Une seule remarque, le haut-parleur de gauche est centré sur la tranche du smartphone et on a tendance à le cacher un peu quand on tient l’appareil à deux mains.

Une autonomie améliorée

Honor a réussi à caser une énorme batterie de 5100mAh dans le Magic 5 Pro. Elle lui confère une autonomie entre un jour et un jour et demi en fonction de votre utilisation. Le smartphone fait preuve d’une bonne gestion de la consommation d’énergie.

Dans tous les cas, vous ne serez pas obligés de passer par la case recharge avant la fin de la journée. Pour exemple, une partie de 30 minutes de Genshin Impact consomme seulement 5% de batterie.

Vous pouvez également compter sur une recharge filaire 66W et une recharge sans fil 50W. Dans le premier cas, la batterie se recharge de 0 à 100% en 47 minutes. A noter que le Magic 4 Pro possédait une recharge 100W mais le gain de temps était minime.

Un appareil photo ultra-rapide

L’appareil photo du Magic 5 Pro se compose d’un ensemble de trois caméras. Il embarque un capteur grand angle 50MP avec stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 50MP et un objectif périscopique 50MP avec zoom optique X3,5 avec un autre stabilisateur optique.

Le Honor Magic 5 Pro montre une belle maîtrise des photos de jour. Les clichés bénéficient d’un beau piqué. Les contrastes sont marqués et les couleurs sont légèrement poussées sans s’écarter de la réalité. Le capteur fait également preuve d’une bonne gestion de la luminosité par temps ensoleillé, nuageux ou en contre-jour.

Tel le faucon qui fond sur sa proie, le Magic 5 Pro se montre particulièrement réactif. Ce n’est pas un hasard puisqu’il est doté d’un nouvel algorithme de capture et de traitement d’image baptisé Falcon Capture. Le Magic 5 Pro fige le temps avec une vitesse d’obturation ultra rapide.

Le temps de démarrage de la caméra est en hausse de 102%, le temps de mise au point de 245%, le temps de réaction de l’obturateur de 147% et le temps de traitement de l’image de 118%.

Dans les faits vous apprécierez sa vélocité si vous êtes un adepte des photos instantanées, d’animaux ou de sport. Grâce à lui, on obtient un résultat net même avec un sujet en mouvement. Vous pouvez admirer le résultat sur les photos ci-dessous.

Des photos en 12MP ou 50MP

Le Magic 5 Pro est capable de prendre des photos en 12,5MP ou en 50MP. On constate une différence de traitement entre les deux modes. En 50MP, le niveau de luminosité est moins poussé et les couleurs sont moins toniques. Il y a également une petite différence de focale entre les deux modes.

Les photos en 50MP paraissent légèrement plus éloignées. On constatait déjà cette différence sur la Magic 4 Pro. Ca n’est pas vraiment gênant. Le choix naturel se porte souvent sur les photos en 12MP moins lourdes et mieux gérées par l’IA.

Vous pouvez vous rendre compte de la différence sur les photos en 12 et 50MP ci-dessous.

Ultra grand-angle, les portraits et le zoom

L’ultra grand-angle se rapproche plus du rendu des photos en 12MP. Contrairement à une majorité d’ultra grand-angle celui du Magic 5 Pro réussit à dompter la luminosité ambiante. Les couleurs se rapprochent même un peu plus de la réalité tout en conservant un petit côté vitaminé.

Si les déformations sur les côtés sont quasiment invisibles, le sentiment d’aspiration au centre est un peu présent.

Le troisième capteur est un objectif téléphoto avec un zoom optique X3,5. Le zoom X3,5 fournit des clichés avec un niveau élevé de détails ainsi qu’une bonne gestion de la lumière et des couleurs. On constate une homogénéité avec les photos en 12MP.

Le niveau de précision diminue lorsqu’on passe sur le zoom numérique X10 mais les détails sont toujours présents. La photo reste exploitable en dehors de l’écran du smartphone.

La situation se gâte quand on passe en zoom X50 ou X100. Il est très difficile d’obtenir un résultat net sans poser le smartphone et l’algorithme a bien du mal à redonner une forme à ce que vous avez sous les yeux.

Le Magic 5 Pro est un vrai spécialiste des portraits. Les détourages sont nets tout en restant naturels. Le smartphone fait dans précision chirurgicale et évite tous les pièges. Il sait même appliquer un flou d’arrière-plan sur des cheveux dans le vent comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Les photos de nuit et la vidéo

Le Honor Magic 5 Pro se révèle être un bon compagnon pour les safaris photo nocturnes. Il fait une nouvelle fois preuve d’une bonne gestion de la lumière. L’appareil photo joue la partition du dosage et de la légèreté, le tout sans dénaturer les couleurs. Vous avez à l’écran ce que vous avez sous les yeux.

Il se montre à l’aise aussi bien dans un environnement urbain avec de multiples sources d’éclairage que dans un lieu très sombre. La photo avec les arbustes que vous voyez ci-dessous était quasiment dans le noir.

Pour ce qui est de la propreté des photos, l’algorithme réussit à supprimer le bruit tout en conservant une grande partie des détails. Le seul reproche qu’on pourrait lui faire est l’absence de traitement des halos lumineux des éclairages urbains.

Vous pouvez également profiter du zoom optique X3,5 conjointement avec le mode Nuit sans une grosse perte de qualité. C’est une prouesse qui mérite d’être soulignée.

Le Magic 5 Pro ne déçoit pas non plus sur le terrain de la vidéo. Il filme en 4K/30ims sans le moindre soubresaut. L’image est propre, fluide en intérieur comme en extérieur. Il se distingue également par une très bonne captation du son avec un focus sur le sujet.

On décerne une mention spéciale à l’outil de montage vidéo particulièrement complet et simple à utiliser.

Ce qu’on en pense

Avec le Magic 5 Pro, Honor a su faire évoluer son flagship dans le bon sens en corrigeant les quelques défauts du Magic 4 Pro et en repoussant ses limites.

Il adopte un nouveau design raffiné et original. L’apparence futuriste de son module photo lui confère une identité propre qui l’aide à se démarquer de la concurrence.

Ce n’est pas son seul atout. Son écran « Quad Curved » attire aussi les regards. Couleur, contraste, luminosité, c’est un des plus beaux et performants que vous pourrez trouver dans la galaxie Android.

Le Magic 5 Pro gagne en puissance et en autonomie. Il dépasse la journée et ne chauffe plus. Le Honor Magic 5 Pro confirme sa place dans le top des meilleurs smartphones pour la photo même si une mise à jour serait la bienvenue pour avoir une homogénéité parfaite entre les capteurs.

Mis à part ce détail, il excelle dans les photos de jour, de nuit mais aussi la vidéo. Grâce à sa réactivité et sa vélocité, il s’adapte à toutes les situations.

Design réussi, écran éblouissant, processeur ultra puissant, autonomie étendue, photo et vidéo de qualité, le Magic 5 Pro coche toutes les cases. La magie opère.

Pour 1199€ avec 12/512Go, le Honor Magic 5 Pro a beaucoup à offrir. Il se place dans le peloton de tête des smartphones très haut de gamme.

