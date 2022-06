Honor Magic Pro 4 Test – Y-a-t-il de la magie dans l’air ?

On a testé le Honor Magic Pro 4. Design, puissance, performances, autonomie, on vous dit tout sur ce smartphone premium plein de promesses.

Le Honor Magic Pro 4 était très attendu. C’est le premier vrai smartphone premium d’Honor depuis son émancipation. Nous avions pu le prendre en main lors du MWC 2022.

C’est maintenant l’heure du test pour savoir si notre bonne première impression se confirme.

Honor Magic 4 Pro – Un smartphone au design imposant

Le Honor Magic 4 Pro est le smartphone de la démesure tant au niveau de ses caractéristiques que de sa taille et son poids. C’est un appareil imposant. Ses 215g ne passent pas inaperçus dans une poche.

On ressent très vite son poids aussi au creux de la main. De toute façon, ses dimensions vous pousseront naturellement à l’utiliser à deux mains. Il mesure 163,6 mm de hauteur et 74,7 mm de largeur pour 9,15 mm d’épaisseur. Vous aurez du mal à parcourir tout son écran avec le pouce.

Pourtant, le Honor Magic 4 Pro offre une excellente prise en main. Sa coque arrière comme son écran possèdent des bords recourbés ce qui le rend très agréable à utiliser.

Son énorme appareil photo en forme de cercle ne le déstabilise pas trop non plus. Compte tenu de sa taille, on pourrait penser que tout le poids se trouve dans le haut du smartphone mais il est bien réparti.

Les boutons ne sont pas placés trop haut. C’est également le cas du lecteur d’empreintes sous l’écran qui tombe sous le doigt naturellement.

Un écran éblouissant

Le Honor Magic 4 Pro nous accueille avec un immense écran AMOLED de 6,81 pouces. La dalle est incurvée ce qui fait quasiment disparaître les bords noirs sur les côtés. Elle occupe 93% de la surface avant. La double perforation pour la caméra Selfie et le capteur ToF grignote un peu d’espace.

Cette dalle dispose d’un taux de rafraichissement de 120Hz. Elle est surtout basée sur une technologie LTPO. Le taux s’adapte automatiquement au contenu affiché et il peut passer de 1Hz à 120Hz. Cela permet de mieux gérer la consommation d’énergie.

La résolution de l’écran monte en WQHD (2848 x 1312 pixels) mais on vous conseille de rester en FullHD toujours dan un souci d’économie de la batterie.

Vous trouverez dans l’interface, un mode Résolution intelligente qui réduit automatiquement la résolution en cas de besoin.

Comme d’habitude avec l’AMOLED, les couleurs et les contrastes sont splendides. Pour clore le chapitre, vous n’aurez aucun mal à consulter le Honor Magic 4 Pro en extérieur et en plein soleil grâce à son niveau de luminosité qui atteint 1000 nits.

Les performances

Avec son processeur Snapdragon 8 Gen 1, ses 8Go de RAM DDR5 et ses 256Go de stockage, le Honor Magic 47 Pro ne manque pas de puissance. Vous pourrez jouer avec tout ce qui vous tombe sous la main sans vous poser de question.

Il ne fait qu’une bouchée de Genshin Impact qui reste fluide en toutes circonstances. Sur Call of Duty, vous jouerez avec des graphismes réglés sur le niveau élevé et un taux de rafraichissement très élevé sans rencontrer le moindre lag ou ralentissement.

Le seul bémol vient du système de refroidissement. Le smartphone chauffe rapidement. Ca n’empêche pas de jouer mais on ressent une forte chaleur après 15 minutes de jeu. La coque fournie dans la boite atténue un peu ce désagrément.

Un mot sur la double perforation sur l’écran. Sa taille n’impacte pas l’expérience de jeu. Grâce à sa dalle de 6,81 pouces, il reste assez d’espace pour jouer sereinement.

Avec le Honor Magic 4 Pro, vous n’en prendrez pas uniquement plein les yeux mais aussi plein les oreilles. Le smartphone embarque deux vrais haut-parleurs stéréo. Ils sont puissants et bien équilibrés. Bien placés, on ne les masque pas en jouant.

L’autonomie

Une batterie de 4600mAh alimente le Honor Magic 4 Pro. On aurait pu s’attendre à trouver sous la coque une batterie plus imposante compte tenu de son poids et de sa taille.

La bonne gestion de la consommation d’énergie luis offre tout de même une bonne grosse journée d’autonomie. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 6% de batterie.

La recharge rapide vient à sa rescousse quand la fin de la journée commence à pointer le bout de son nez. Il intègre une technologie de recharge de 100W. Elle fait partie des plus rapides du moment. Le smartphone passe de 0 à 100% en 34 minutes. Comme pour le jeu, on rencontre le même phénomène de chauffe.

Nous avons également pu tester un chargeur Honor 135W mais qui n’est pas prévu pour la France. C’est un vrai mastodonte et le gain de temps n’est pas flagrant. Le smartphone se recharge en 30mn au lieu de 34 minutes.

Vous pouvez également opter pour un chargeur sans fil 100W. Il met 37 minutes pour recharger le smartphone à 100%. Il est compatible avec des smartphones de marques concurrentes. Il est bien fini avec un socle argenté, un voyant LED et une grille d’aération sous la base.

Un triple capteur photo efficace

L’appareil photo principal combine trois caméras. Le module rassemble un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle 122° de 50MP, un capteur périscopique de 64MP avec un zoom optique X 3,5 qui va jusqu’à un grossissement X100. L’appareil photo avant est de 12MP et il est accompagné d’un capteur Tof 3D pour déverrouiller le smartphone.

Le Honor Magic 4 Pro réalise des photos de jour splendides. Il sait gérer sans aucun problème une forte lumière avec un ciel blanc ou d’un bleu azur. On apprécie également la netteté des clichés et la finesse des détails.

Comme un grand nombre de smartphone, le Magic 4 Pro capture des photos en 12MP ou 50MP. On constate une différence de traitement entre les deux modes. Les couleurs apparaissent naturelles dans les deux cas mais les photos sont beaucoup plus foncées en 50MP avec des contrastes plus appuyés. Votre préférence ira vers l’un ou l’autre en fonction de votre appétence pour les photos lumineuses ou plus contrastées.

Le zoom périscopique effectue un zoom optique X3,5 et monte jusqu’à un grossissement X100. La colorimétrie est cohérente avec le capteur principal. Le Zoom X3.5 garantit un bon niveau de détails. Vous pouvez aller jusqu’à un grossissement X10 en conservant un bon niveau de netteté. Au-delà, la dégradation devient de plus en plus importante pour que les photos restent exploitables. On peut se poser la question de l’utilité d’un zoom X100 sur les smartphones.

La photo de nuit

L’ultra grand-angle s’en sort très bien avec un beau rendu des couleurs et un minimum de distorsion sur les côtés. L’effet Fisheye est présent mais il évite les zones de flou dans les coins de la photo.

Le mode Portrait ne déçoit pas. Le smartphone réalise des détourages précis avec un effet de profondeur qui reste assez léger. Sur ce point, on regrette un peu de ne pas pouvoir régler le niveau de flou d’arrière plan.

Le Honor Magic 4 Pro sera un très bon compagnon pour vos safaris photo nocturnes. Le mode Nuit réussit à reproduire des couleurs réalistes même avec des scènes plongées dans le noir. On a réalisé une série de photos en extérieur pendant la phase de coucher de soleil et le Magic 4 Pro n’a failli à aucun moment. (Le ciel était vraiment de ce dégradé de couleurs)

Il éclaircit les zones sombres, rehausse le niveau de luminosité et accentue les couleurs pour ressortir au final conforme à ce que vous voyez. C’est du beau travail.

Un dernier mot sur la vidéo. Vous pouvez filmer en 4K en 30 ou 60 fps. Le smartphone conserve une très bonne stabilisation jusqu’en 30 fps. Toutefois, le zoom difficilement exploitable lors de l’enregistrement. Le passage d’un capteur à l’autre provoque d’énormes sauts d’image. Ca le rend quasiment inutilisable à moins de faire un remontage derrière.

Ce qu’on en pense

Le Honor Magic 4 Pro est un smartphone premium à 1099€ qui en impose par sa taille mais aussi ses performances. Ecran, puissance, photo, recharge rapide, le Honor Magic 4 Pro ne déçoit sur aucun point. Il réussit même à se placer dans le top des Photophone en 2022. C’est vraiment une très bonne surprise de ce côté-là.

Le Honor Magic 4 Pro n’est pas pour autant exempt de reproches. On regrette par exemple son autonomie limitée à une journée ou ses poussées de fièvre quand on joue ou on le recharge.

Mis à part ces détails, le Honor Magic 4 Pro est un smartphone polyvalent qui a sa place dans le peloton de tête des smartphones haut de gamme. C’est un retour réussi pour Honor sur le segment premium. Le Honor Magic 4 Pro mérite son nom.

Honor Magic 4 Pro – La fiche technique

Honor Magic 4 Pro – 5G Ecran 6,81 pouces AMOLED – 120Hz LTPO Définition WQHD+ (2848 x 1312 pixels) – 1000 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 5G RAM 8Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP (f/1.8) – OIS + 50MP UGA ( f/2.2) + 64MP Zoom optique X3,5 num X100 OIS – Vidéo 4K/60fps Caméras frontales 12MP + capteur ToF 3D IP68 Oui Batterie 4600mAh Charge rapide 100W + sans fil 100W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 Haut-parleurs Dolby Atmos Android Android 12 – Magic UI 6.0 Dimensions 163,6 x 74,7 x 9,15 mm – 215 g