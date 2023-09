Honor V Purse – Pour être fashion jusqu’au bout des pixels

Le Honor V Purse est un concept de smartphone du futur qui allie la technologie à la mode. Ce smartphone pliant a fait le buzz à l’IFA 2023.

Honor a dévoilé plusieurs produits lors de sa conférence de presse à l’IFA 2023. Un autre smartphone pliant partageait la vedette avec le Honor Magic V2. (lire notre article et regardez notre vidéo)

La compagnie a présenté le Honor V Purse. Cet objet n’est plus uniquement un smartphone pliant, il devient une “pièce de mode phygitale”.



Honor fait dans la haute couture technologique.

Honor V Purse – Quand le smartphone se transforme en objet de mode

Le Honor V Purse est un concept innovant qui réinvente le smartphone et le fait basculer dans l’univers de la mode.

Le smartphone n’est plus uniquement vu comme un objet pratique mais aussi comme un accessoire de mode. C’est déjà la tendance vers laquelle pointent de nombreux smartphones considérés comme des “bijoux” mais Honor va plus loin.

Avec le V Purse, la compagnie détourne l’objet pour le transformer en un sac à main du futur. On le porte en bandoulière et on l’exhibe comme un accessoire de mode.

Le Honor V Purse n’est pas uniquement beau. C’est aussi une prouesse technologique qui offre des possibilités d’expression illimitées. Il peut ainsi être associé à n’importe qu’elle tenue.

Un smartphone sac à main différents tous le jours

Grâce à une série d’écrans personnalisables (AOD), vous pouvez changer de “smartphone sac à main” tous les jours. Les écrans simulent l’apparence d’un sac à main avec tous ses éléments de design comme des chaines, des plumes ou de la fourrure.

Pour rendre l’expérience encore plus réaliste les habillages s’animent et les éléments se balancent au gré des mouvements du smartphone.

Le smartphone utilise les capteurs tactiles, de lumière et gyroscope pour le faire évoluer en fonction des mouvements du corps. Honor s’est entouré de créatifs de renom et de talents pour créer ces AOD.

Pour parfaire l’illusion, Honor imagine aussi différentes sortes de bandoulières pour ne jamais être pris au dépourvu devant son dressing.

Ne vous attendez pas à le trouver demain chez votre opérateur ou dans votre magasin de vêtements préféré. Le Honor V Purse est pour le moment uniquement un concept.

