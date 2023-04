Huawei Freebuds 5 Test – Des écouteurs originaux avec un son HD

Nous avons testé les nouveaux Huawei Freebuds 5. Découvrez notre verdict sur ces écouteurs à la forme très originale.

Les Freebuds 5 sont les derniers écouteurs signés Huawei. Leur forme s’inspire la célèbre goutte du Prince Rupert (on vous laisse chercher de quoi il s’agit). Leur apparence futuriste n’est pas le seul atout des Freebuds 5.

Ergonomie, qualité audio Hi-Res, système de réduction de bruit active, autonomie et charge rapide améliorée, on vous dit tout sur ces écouteurs semi-ouverts.

Huawei Freebuds 5 – Design et ergonomie

Les Huawei Freebuds 5 changent de format. Le constructeur nous propose un design plus travaillé que celui des Freebuds 4. Ces écouteurs semi-ouverts sont en forme de goutte d’eau.

Les écouteurs se placent à l’entrée de l’oreille et la tige arrondie vient se poser entre le tragus et l’anti-tragus. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ils sont bien calés. Ils restent en position même lorsqu’on bouge la tête.

Les Freebuds 5 sont dépourvus d’embouts en silicone mais des gaines de différentes tailles sont fournies pour les ajuster au mieux à vos oreilles. Elles améliorent encore plus le confort.

Avec seulement 5,5g sur la balance, ils sont légers. Les Freebuds 5 n’entrent pas profondément dans l’oreille ce qui les rends agréables à porter même pendant une longue période. On ne ressent aucune gêne et ils se font rapidement oublier. Malgré leur forme étrange les Freebuds 5 se révèlent très confortables à porter.

Ils se rangent dans un boitier compact de forme ovale. Légèrement aplati, il se glisse facilement dans une poche.

Connexion et navigation

Comme d’habitude la connexion avec votre smartphone se fait en un claquement de doigts. Les écouteurs s’appairent immédiatement via le Bluetooth 5.2. Ils sont par conséquent compatibles avec la connexion multipoint.

L’installation de l’application Huawei AI Life via la Huawei AppGallery vous donnera accès à des réglages plus avancés dont un équaliseur personnalisable et la configuration des gestes.

Sur ce dernier point, la forme des écouteurs rend la navigation très facile. La zone tactile s’étale sur une grande surface. On n’a pas besoin de tâtonner pour augmenter le volume ou passer la chanson suivante. Le doigt tombe naturellement sur les écouteurs.

La qualité audio

Les FreeBuds 5 prennent en charge les codecs L2HC et LDAC, et sont certifiées par HWA et Hi-Res Audio Wireless. Dans les faits, ils offrent un son clair et sans saturation.

Les oreillettes jouent plutôt la partition des mediums et des graves. L’ensemble est très enveloppant mais pas martelant. Les Freebuds 5 n’abusent pas des basses pour donner une impression de puissance.

Si les aigus se font un peu plus discrets, le rendu final paraît assez équilibré. Vous pourrez de toute façon modeler le rendu sonore selon vos goûts avec l’égaliseur.

La réduction de bruit active

Les Freebuds 5 sont des écouteurs semi-ouverts. Ils sont dépourvus d’embouts en silicone. Cette absence prive les écouteurs d’une isolation passive. Ils doivent donc uniquement compter sur le système de réduction de bruit active.

Dans de telles circonstances l’ANC fait ce qu’il peut. Nous avons testé les écouteurs dans un train. C’est une situation assez extrême et les écouteurs ont bien du mal à masquer le bruit des roues.

L’ANC se montre plus performant dans un environnement classique. Il réussit à atténuer le bruit de la circulation automobile sans pour autant la faire disparaitre. Cela permet de se concentrer sur la musique tout en restant en contact avec l’extérieur. La réduction de bruit n’est clairement pas le point fort des Freebuds 5.

L’autonomie

L’autonomie des Freebuds 5 est dans la moyenne. Les écouteurs résistent 5 heures sans réduction de bruit active et 3h30 avec l’ANC activé. Avec un volume calé à 50%, on approche plus ou moins de la durée promise par Huawei.

Dans des conditions plus extrêmes c’est-à-dire dans un train avec le volume poussé à 95% et l’ANC activé, 20 minutes d’écoute consomment 15% de batterie.

Cette autonomie est très largement étendue grâce au boitier. Les écouteurs passent sur 30 heures sans réduction de bruit active et à 20 heures avec l’ANC activé.

Le boitier est compatible avec la recharge rapide. 5 minutes de charge redonnent aux écouteurs 2 heures d’écoute. La charge est 200% plus rapide que sur les précédents modèles. Il accepte également la charge par induction Qi.

Ce qu’on en pense

Les Huawei Freebuds 5 se démarquent grâce à leur forme et à un vrai confort d’utilisation. Huawei réussit à innover dans ce domaine et ce n’est pas évident pour des écouteurs. La qualité sonore est au rendez-vous avec un son spatial enveloppant, puissant et sans saturation.

Malheureusement leur format ouvert les empêchent d’avoir un ANC performant. Le sentiment global est tout de même plus que positif. Ergonomie, confort, qualité sonore, simplicité d’utilisation, autonomie, les FreeBuds 5 ne vous décevront pas.

Les Huawei FreeBuds 5 sont disponibles à 159,99 € dans 3 coloris : blanc céramique, grive argenté et orange corail.