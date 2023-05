Huawei Mate X3 – Un smartphone qui plie la concurrence (vidéo)

Huawei a dévoilé le Mate X3 son nouveau smartphone pliable. Découvrez notre prise en main vidéo de ce bijou technologique.

Huawei a organisé une conférence presse à Munich pour le lancement en Europe et en France du Huawei P60 Pro. Nous y étions. Cet événement nous a permis de prendre en main plusieurs autres appareils dont le très beau Mate X3.

Huawei Mate X3 – Ultra fin et ultra léger

Le Huawei Mate X3 est le nouveau smartphone pliable de la compagnie chinoise. Il reprend le format du Galaxy Z Fold 4. C’est un smartphone pliable portefeuille avec un très grand écran pliable.

Le Mate X3 est une vitrine technologique. Il concentre une multitude d’innovations issues de ses laboratoires de recherche. On reproche souvent aux smartphones d’être épais et lourds, ça n’est pas le cas du Mate X3. Il est ultra-fin et ultra léger.

Il pèse 239g et fait 11,08mm d’épaisseur lorsqu’il est plié et 5,3mm quand il est ouvert. Huawei a mis au point le port USB-C le plus fin de l’industrie pour parvenir à ce résultat Il est proche de l’épaisseur d’un smartphone classique.

On sent vraiment la différence. Il se manipule aisément d’une seule main et on ne ressent aucune gêne même quand on le tient longtemps. Cet exploit a été rendu possible grâce à l’utilisation d’un mélange de fibre de carbone et d’aluminium. Le smartphone renvoie une impression de solidité malgré sa finesse.

Un écran pliable XL

Le Mate X3 est habillé à l’extérieur d’un écran OLED de 6,4 pouces. Il adopte un format 20.9:9. Aussi large qu’un smartphone classique, il est très confortable à utiliser. A l’intérieur, l’écran pliable atteint 7,85 pouces. C’est gigantesque. On s’imagine très bien jouer ou regarder une vidéo dessus.

Huawei a allié la beauté à la qualité puisque cette dalle repose sur une technologie OLED 120hz. Sa résolution monte à 2498 x 224 pixels et son niveau de luminosité va jusqu’à 1000 nits.

C’est un peu la fatalité des smartphones pliables mais le Mate X3 réussit l’exploit de quasiment la rendre invisible grâce à un nouvelle charnière en forme de goutte d’eau. Vous pouvez constater le résultat dans notre vidéo.

Parmi les autres super-pouvoirs de cet écran pliable il faut également citer une nouvelle structure qui lui offre une résistance variable aux chocs en fonction de la force exercée. Cette dalle est 4 fois plus résistante.

Le Mate X3 est également certifié IP68 et les deux écrans peuvent être utilisés avec les mains mouillées.

Le reste des caractéristiques

Huawei n’a pas négligé les autres aspects de son smartphone. Le Mate X3 dispose d’une triple caméra. Cet appareil photo se compose d’un capteur principal Ultra Vision de 50MP, d’un ultra grand angle de 13MP et d’un téléobjectif périscopique de 12MP, avec un zoom optique 5x. Ce dernier est équipé d’un stabilisateur optique d’image.

Cet ensemble est complété par un autofocus laser. Huawei annonce une autonomie d’une journée grâce à une batterie de 4800mAh. Elle prend en charge la recharge filaire de 66 W, la recharge sans fil de 50 W et la recharge inversée sans fil de 7,5 W.

Le prix

Le Huawei Mate X3 nous a vraiment impressionné par sa finesse, sa légèreté et la qualité de ses écrans. Son format le rend également très agréable à manipuler. Le Mate X3 est lui aussi dépourvu de 5G et des services Google. Vous pouvez tout de même les retrouver grâce à un appli passerelle comme GSpace ou GBox.

Cette excellence technologique a un coût et il est malheureusement élevé. Le Huawei Mate X3 est vendu 2199€. C’est un prix élevé mais il bénéficie d’offres de lancement.

Nous vous en dirons plus sur ce smartphone impressionnant dans notre test à venir.