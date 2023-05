French Days – Samsung Galaxy Z Fold 4 300€ d’économie !

Pour les french Days profitez d’une remise importante sur le flagship de Samsung. Le Galaxy Z Fold4 256GO est en baisse de prix vous économisez 300 euros !

Le Fold4 256 GO passe à 1499 euros au lieu de 1799 euros Cliquez ici ou Cliquez ici

La version 512 GO du Galaxy Z Fold 4 passe quant à elle à 1619€ au lieu de 1919€ Cliquez ici ou Cliquez ici

Galaxy Z Fold 4 quelques infos

Si vous cherchez un smartphone qui sort de l’ordinaire, le Galaxy Z Fold 4 est fait pour vous. Ce bijou de technologie vous offre un écran pliable de 7,6 pouces à l’intérieur et un autre de 6,2 pouces à l’extérieur, pour une expérience immersive et polyvalente.

Le Galaxy Z Fold 4 est aussi performant que beau, avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Sans oublier son appareil photo de 50 Mpx qui vous permettra de capturer vos plus beaux moments. Plus d’infos dans notre vidéo ci-dessous

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici