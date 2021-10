Huawei Nova 9 - L'AppGallery une alternative à Google ? - IDBOOX

Le Huawei sort le Nova 9. Ce nouveau smartphone milieu de gamme fait les yeux doux aux amateurs de photo, de vidéo et aux vloggers.

Huawei se fait plus discrète sur le terrain des smartphones mais elle n’a pas pour autant jeter l’éponge. La marque est de retour avec le Nova 9.

Il n’y a pas de surprise les services Google ne sont toujours pas de la fête mais Huawei ne cesse d’enrichir son AppGallery pour proposer une vraie expérience utilisateur.

Que nous réserve le Nova 9 ?

Nova 9 – Un design premium

Le Nova 9 est un smartphone milieu de gamme qui bénéficie de finitions soignées. Il arbore à l’avant un écran de 6,57 pouces avec des bords recourbés pour optimiser la surface d’affichage. Son taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 300Hz.

De l’autre côté, la caméra principale est entourée d’un cercle de métal. Placé en dessous, un autre cercle contient les trois autres capteurs photo.

Un nouveau logo orne le bas de la coque pour symboliser le renouveau de la gamme. Il représente deux personnes qui se parlent.

Le Nova 9 pèse 175g et ne dépasse pas les 7,77 mm d’épaisseur.

De la puissance sous la coque

Le Huawei Nova 9 tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G. C’est un processeur 5G mais le Nova 9 se cantonne à la 4G. La 5G est toujours le sujet qui fâche et Huawei préfère éviter les éventuels ennuis.

Ce processeur n’a cependant rien perdu de sa puissance et il permet de jouer en toute sérénité.

La smartphone est alimenté par une batterie de 4300mAh et celle-ci est compatible avec la charge rapide 66W.

Fidèle à son ADN, Huawei a mis l’accent sur la photo. On trouve à l’avant un capteur Selfie de 32MP capable de faire des vidéos en 4K. Il est adapté aux nouvelles exigences des vloggers.

A l’arrière, le module photo se compose de quatre caméras. Il rassemble un capteur de 50MP, un ultra grand-angle de 8MP, un objectif Macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP.

Le capteur 50MP reprend la technologie déjà disponible sur les P30. La couleur verte du filtre RGB est remplacée par du jaune. Ce changement permet de capter 40% de lumière en plus. Un algorithme spécial corrige également les distorsions et les défauts de l’ultra grand-angle.

On note également la possibilité de passer de la caméra avant à la caméra arrière pendant l’enregistrement d’une vidéo.

L’AppGallery – Une alternative à Google ?

Le Nova 9 est également l’occasion de nous démontrer que la Huawei AppGallery évolue et s’enrichit sans cesse de nouvelles applications. En janvier 2021, 90 millions d’utilisateurs européens étaient enregistrés sur l’AppGallery.

Ils étaient 100 millions en septembre 2021. Le smartphone tourne sous EMUI 12. La firme chinoise multiplie les apps pour proposer une expérience avec la même saveur qu’Android.

La compagnie présente son écosystème comme une alternative aux Google Services avec la garantie d’une meilleure gestion des données privées.

Comme l’a précisé Huawei lors de la conférence de lancement de son smartphone, elle ne vend pas de publicités. Elle n’est donc pas intéressée par vos données. Huawei est la seule compagnie à fabriquer ses smartphones et ses applications.

Paiement, email, montage vidéo, navigation (Petal Maps 2.0), recherche (Petal Search 2.0), selon ses dires ces applications sont de plus en plus intelligentes et inclusives. Elles offrent des fonctions proches des attentes des utilisateurs et pas seulement des annonceurs.

Le Huawei Nova 9 8/128Go est proposé à 499€ en bleu, noir ou vert. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Nova 9.