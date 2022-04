iPhone 14 – Apple réduit la voilure

La série des iPhone 14 se dévoile un peu plus à travers une nouvelle photo échappée des labos des constructeurs partenaires d’Apple.

L’iPhone 14 sème de plus en plus d’indices sur la toile. Lorsque le design et les cotes d’un smartphone sont définitifs, les fabricants d’accessoires s’empressent de fabriquer des moules en métal pour mouler des coques de protection.

La série de iPhone 14 a franchi cette étape puisque des photos de ces fameux moules ont été repérés sur Weibo par le site MacRumors. Le cliché qui nous intéresse présente quatre formes qui correspondent aux quatre iPhone 14.

Surprise, Apple proposera en 2022 seulement deux tailles d’iPhone. La photo montre deux smartphones avec un écran de 6,1 pouces et deux autres appareils avec une dalle de 6,7 pouces.

iPhone 14 – Seulement deux tailles d’écran ?

La firme de Cupertino fait l’impasse sur l’iPhone 14 de 5,4 pouces par se concentrer sur des modèles plus grands. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro disposeront d’un écran de 6,7 pouces tandis que l’iPhone 14 Mac et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieront d’une dalle avec une diagonale de 6,7 pouces.

On peut déduire à quel iPhone correspond chaque moule notamment en comptant le nombre de caméras. Seules les versions Pro embarquent trois capteurs photo à l’arrière.

Comme on peut le voir, le « bump » de l’appareil photo risque d’être plus important que celui de l’iPhone 13. L’arrivée d’un nouveau capteur principal pourrait être la cause de ce changement.

Selon la rumeur, l’iPhone 14 intégrerait une caméra de 48MP capable de filmer en 8K avec un meilleur zoom numérique.