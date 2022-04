iPhone 14 – Quid du lecteur d’empreintes sous l’écran ? - IDBOOX

L’iPhone 14 va débarquer dans nos chaumières avec de nombreuses nouveautés mais quand est-il du système de sécurité ?

L’iPhone 14 va se débarrasser de son encoche au profit d’une double perforation. Elle devrait abriter une caméra de 48MP et Face ID. L’iPhone 14 n’accueillera pas de lecteur d’empreintes. Il se contentera du système de déverrouillage biométrique bien connu d’Apple.

Il faudra être très patient avant de mettre le doigt sur le Touch ID nouvelle génération. Apple a déposé le brevet d’un lecteur d’empreintes sous l’écran le mois dernier. On pouvait donc espérer le voir arriver prochainement.

Apple ne lâchera pas Face ID avant longtemps

Ming-Chi Kuo douche nos espoirs. Il n’est pas très optimiste. Le célèbre analyste estime qu’il faudra patienter au moins encore deux ou trois ans.

Dans un premier temps, Ming-Chi Kuo avait avancé la sortie d’un iPhone avec un lecteur d’empreintes sous l’écran en 2023. Selon les dernières informations glanées sur le terrain, cette technologie n’équipera ni l’iPhone 15 ni l’iPhone 16.

Face ID restera le seul moyen de déverrouiller son iPhone en 2023 et 2024. Apple compte bien rentabiliser le changement majeur de 2022.

L’iPhone 14 va enfin dire adieu à l’encoche. Apple devrait également marquer fortement les différences entre les versions classiques et Pro des iPhone 14. Les fiches techniques des iPhone 14 et iPhone 14 Max devraient être assez éloignées de celles des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Nous le verrons dans les mois à venir.