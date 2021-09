iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad – Les prix et tout ce qu’il faut savoir en image - IDBOOX

iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini, iPad, Apple Watch Series 7, Apple a dévoilé ses nouveautés de fin d’année. Découvrez un résumé de toutes les annonces.

L’événement Apple de cette fin d’année 2021 a été riche en annonces. iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini, iPad, Apple Watch Series 7, ils gagnent tous en puissance et en performance.

Prix et nouveautés, voici ce qu’il faut savoir avant d’acheter.

Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 7 fait peau neuve mais on est loin des promesses faites par les serial leakers. La montre connectée est dotée d’un nouvel écran mais il n’est pas plat. Il est 20% plus grand et 70% plus lumineux. Les bords sont plus fins et mesurent désormais 1,7 millimètres.

L’Apple Watch Series 7 intègre également une nouvelle batterie qui se recharge 33% plus vite que celle de l’ancienne montre. Elle récupère 80% d’autonomie en 45 minutes.

L’Apple Watch Series 7 sera disponible à la fin de l’année à partir de 399€.

iPhone 13 et iPhone 13 Pro

Les iPhone 13 arrivent avec leur lot de nouveautés même si ce ne sont pas forcément celles que les utilisateurs attendaient. On notera en premier lieu un petit changement esthétique. L’encoche est toujours présente mais elle diminue de 20%. C’est autant de gagné en surface d’écran.

Ces nouveaux iPhone héritent d’un nouveau processeur super puissant. Ils tournent avec la puce A15 Bionic.

Apple s’est penché sur les caméras pour améliorer la qualité des photos et des vidéos. Les capteurs laissent entrer plus de lumière.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max reçoivent un traitement de faveur avec un écran doté d’un taux de rafraichissement de 120Hz. On peut également ajouter le support de deux cartes eSIM sur les iPhone 13 Pro mais aussi sur l’iPhone 13.

Pour finir ont peut également citer une autonomie accrue sur tous les modèles avec une promesse d’une journée.

Les précommandes sont ouvertes dès le 17 septembre pour une sortie le 24 septembre.

– iPhone 13 mini est vendu à partir de 809€ Cliquez ici pour la précommande

– L’iPhone 13 démarre à 909€ Cliquez ici pour la précommande

– iPhone 13 Pro commence à 1159€ Cliquez ici pour la précommande

– L’iPhone 13 Pro Max débute à 1259€ Cliquez ici pour la précommande

Le nouvel iPad

L’iPad 10,2 pouces a le droit à une petite mise à jour mais elle est quand même appréciable. Il accueille une puce plus puissante A13 Bionic en remplacement de l’A12. La tablette intègre aussi une caméra plus puissante et sa capacité de stockage est étendue.

Vous pouvez voir les principales améliorations dans l’image ci-dessous.

L’iPad est vendu à partir de 389.99€ avec 64Go et en WiFi. Il est disponible le 24 septembre. Cliquez ici pour la précommande

iPad mini

Les changements sont plus marqués sur l’iPad mini. Il embarque désormais un écran de Liquid Retina Display de 8,3 pouces avec le même encombrement. La petite tablette dit au revoir au bouton Touch ID rond. Il est déplacé sur la tranche en haut de l’appareil

On note aussi la présence d’un port USB-C avec une recharge 20W. L’iPad mini gagne en puissance avec une puce A15 Bionic et la compatibilité 5G. La caméra arrière de 12MP filme en 4K et son alter ego à l’avant est un ultra grand-angle de 122°.

Dispo le 24 septembre, l’iPad mini démarre à 559€ avec 64Go de stockage. Cliquez ici pour la précommande