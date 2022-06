iPhone 14 – Un changement majeur attendu sur la caméra Selfie

L’iPhone 14 ne débarquera pas avant septembre 2022 mais ses contours se précisent de plus en plus. On en sait plus sur sa caméra Selfie.

Quatre smartphones composeraient cette cuvée 2022. La série comprend l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Max et l’iPhone Pro Max. Seuls les deux derniers modèles devraient bénéficier d’améliorations importantes au niveau photo.

On citera en premier lieu un changement de forme. L’encoche disparait. Elle est remplacée par une double découpe en forme de pilule et de perforation classique. Ils intégreraient également un capteur principal de 48MP.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo nous révèle des détails supplémentaires sur les capteurs photo avant de l’iPhone 14. Cette fois, les améliorations concernent tous les modèles. Selon lui, la caméra Selfie dispose d’un auto-focus contrairement aux iPhone 13. Cette amélioration devrait accroitre la finesse et la netteté des photos.

L’analyste précise également que la caméra Selfie dispose d’un objectif 6P. La mention 6P indique que la caméra est constituée de 6 lentilles pour réduire la distorsion de la lumière.

L’iPhone 14 intègrera également une caméra Selfie avec une ouverture plus grande. Elle passerait de f/2.2 sur l’iPhone 13 à f/1.9 sur l’iPhone. L’appareil photo captera ainsi plus de lumière améliorant la qualité des photos et des vidéos en condition de faible luminosité.