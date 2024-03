iPhone SE 4 – Des rendus 3D montrent des évolutions importantes

L’iPhone 4 SE se matérialise. Des rendus 3D du smartphone d’entrée de gamme d’Apple laissent entrevoir de gros changements.

Apple travaille sur le nouvel iPhone SE. C’est la quatrième génération de son smartphone à prix budget. Le site 9to5Mobile a mis la main sur les fichiers CAD de l’appareil. L’iPhone SE 4 se transforme pour imiter l’apparence de l’iPhone 14. C’est une bonne nouvelle

L’avant du smartphone ressemble à ce dernier selon les visuels. On distingue l’encoche et le bouton Touch ID a disparu. Les nostalgiques s’en plaindront mais ce retrait laisse la place à un plus grand écran.

La diagonale atteint 6,1 pouces. Cela fait une grande différence par rapport à l’écran de 4,7 pouces de l’iPhone SE précédent. Il faudra passer par Face ID pour déverrouiller l’iPhone SE 4.

iPhone SE 4 – Comme un air de ressemblance avec l’iPhone 14

On note également la présence d’une prise USB-C. L’iPhone SE 4 abandonnerait lui aussi le connecteur Lightning.

L’arrière de l’appareil nous réserve beaucoup moins de surprise. La comparaison avec l’iPhone 14 s’arrête là. L’iPhone SE 4 conserverait une seule caméra. Espérons qu’Apple remplacera celle de 12MP pour en mettre une plus performante.

Les dimensions semblent identiques à celles de l’iPhone 14 : 147,7 x 71,5 x 7,7mm.

Vous aurez remarqué l’absence du bouton Action à côté des boutons volume. Est-ce un oubli ou est-ce volontaire ? L’iPhone SE 4 ne verra pas le jour avant 2025. Nous avons donc le temps de voir émerger d’autres informations sur le smartphone.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités