L’iPhone SE 3 et l’iPad Air 5 prévus pour le printemps - IDBOOX

Apple prépare la sortie de l’iPhone SE 3 et l’iPad Air 5. Des sources industrielles dévoilent de nouvelles informations sur les deux appareils.

Apple débute la saison 2022 des annonces et lancements avec sa conférence de printemps. Ce premier événement organisé par la firme de Cupertino se tiendra entre fin mars et début avril avant de laisser la place à l’habituel rendez-vous WWDC de juin.

Cette conférence de printemps va être l’occasion d’accueillir de nouveaux appareils estampillés du sigle de la pomme.

Selon site Macotakara, généralement bien renseigné, l’iPhone SE 3 et l’iPad Air 5 sont entrés en phase de production de masse. L’information émane de sources industrielles.

iPhone SE 3 – Un air de déjà vu

Le design de l’iPhone SE 3 et de l’iPad Air 5 ont été validés et leur fabrication aurait démarré en Asie. L’info laisse peu de place au doute, les deux appareils sont les candidats parfaits pour être sous les projecteurs lors de la conférence de printemps d’Apple.

Il s’agira de la troisième génération d’iPhone SE sorti en avril 2020 et de la cinquième génération d’iPad Air sorti en septembre 2020.

Le site nous livre d’autres informations concernant l’iPhone SE 3. On ne devrait pas être trop dépaysé avec ce nouveau smartphone. L’iPhone SE 3 conserve les mêmes dimensions que son prédécesseur.

Il retrouve également la coque en verre et le châssis en aluminium de l’iPhone SE 2. Apple n’aurait pas non plus jugé bon d’assurer la compatibilité avec la technologie MagSafe. La batterie supporterait seulement la recharge sans fil Qi classique.

Les grosses nouveautés attendues sur l’iPhone SE 3 sont l’arrivée de la 5G et le nouveau processeur A15 Bionic.