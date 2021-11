Jabra Elite 7 Active Test – Des écouteurs résistants avec ANC

Les Jabra Elite 7 Active sont les derniers écouteurs sans fil avec ANC du fabricant danois. Nous avons testé ces écouteurs orientés sport. Découvrez ce que nous en avons pensé. (test non sponsorisé)



Les écouteurs sans fil sont de plus en plus nombreux sur le marché mais peu arrivent à sortir du lot. La marque Jabra est généralement synonyme de qualité et nous avons testé ses derniers Elite 7 Active pour savoir s’ils arrivent à se démarquer.

Fin octobre Jabra organisait une présentation à Paris pour dévoiler sa nouvelle gamme d’écouteurs. Son offre s’élargit avec des modèles proposés à tous les prix dont l’Elite 7 Active à 179€. Nous avons testé ses nouveaux écouteurs True Wireless pour voir ce qu’ils valent vraiment.

Jabra Elite 7 Active – Un design allégé et pensé pour le sport

Les Jabra Elite 7 Active s’adressent aux sportifs. Un revêtement en silicone recouvre les écouteurs pour leur conférer un meilleur maintient dans l’oreille. Il est lisse et très doux au toucher.

Les écouteurs sont beaucoup plus compacts que les anciens modèles. Ils sont plus ramassés que les Jabra 75T ou les Jabra 85T. Ils ont légers et dépourvus d’ailettes ou de bâton pour les aider à se maintenir dans le creux de l’oreille.

Les écouteurs offrent tout de même une bonne tenue. Ils entrent assez profondément dans l’oreille et les différentes tailles d’embouts en caoutchouc fournis aident à bien les maintenir. Les écouteurs demeurent tout de même très agréables à porter même après une longue période d’écoute.

Les Elite 7 Active sont certifiés IP57. Vous pouvez les laisser tomber dans l’eau. Ils ne craignent rien (30 minutes à 1 mètre de profondeur dans l’eau douce).

Comme les autres écouteurs de la marque, les Elite 7 Active sont pourvus de boutons et non de zones tactiles. Ils sont beaucoup plus réactifs et faciles à manipuler.

Il y a aussi du changement sur le boitier. Jabra a réduit sa taille. Plus plat, il se glisse facilement dans une poche. L’appairage avec un smartphone se fait très facilement. Le boitier ne possède pas de bouton. Il faut juste appuyer sur les deux écouteurs en même temps pour que le mobile les détecte.

La suite dépendra de la présence de l’application Sound+ sur votre smartphone ou non.

Une appli et un panel de commandes très complet

L’appli Sound+ est l’indispensable compagnon des écouteurs Jabra. Elle n’est pas obligatoire pour utiliser les écouteurs mais elle propose de nombreuses fonctions qui font toute la différence.

Après avoir installé l’appli et reconnu les écouteurs, on démarre par une phase de personnalisation. On commence par un petit test auditif pour adapter les écouteurs à ses oreilles et puis on teste si les écouteurs sont bien en place. C’est phase est importante pour voir si les embouts sont bien adaptés.

Vous avez ensuite accès à diverses options de personnalisation comme modifier les commandes, choisir l’assistant vocal ou modifier le niveau de l’ANC.

L’appli permet également de mettre à jour le firmware des écouteurs.

Les Elite 7 Active proposent une panoplie complète de contrôles et permet de les personnaliser. Les commandes sont différentes selon les contenus multimédia, les appels entrants et les appels actifs. Chaque écouteur a également une fonction définie.

Par exemple sur l’écouteur droit, un appui lance la lecture, deux pressions permettent de passer à la piste suivante et trois appuis relancent la même piste. Un appui sur l’écouteur gauche déclenche l’ANC, deux l’assistant vocal, etc.

Fonction très appréciable qui n’existe pas sur tous les écouteurs, on peut contrôler le volume en effectuant un appui long sur les écouteurs.

La qualité audio et l’ANC

La qualité audio est comparable à celle des Jabra 75T. Les Jabra Elite 7 diffusent un son clair qui favorise les médiums. Les basses sont discrètes même un peu trop à notre goût. On peut augmenter leur niveau via l’égaliseur contenu dans l’application pour donner un peu plus d’ampleur force à la musique.

On apprécie également la mise en pause du son quand on en enlève un des écouteurs et la possibilité de le passer à une autre personne pour partager sa musique.

La qualité des appels est au rendez-vous grâce à la présence de quatre micros recouverts d’un maillage anti bruit du vent.

Autre point fort des Jabra Elite 7 Active sur le papier, ils embarquent un ANC, un système de réduction de bruit active. On n’est pas sur la même qualité que celui des 85T. Il a plus une fonction d’atténuation du bruit.

L’ANC laisse passer les aigus et se concentre sur les sons graves. On ne ressent pas d’effet bocal ou de pression sur les tympans. On peut ajuster avec le niveau de suppression ainsi que la balance de l’ANC.

Veillez aussi à bien choisir la taille des bouchons en silicone. Ils participent grandement à l’isolation et à la qualité de la réduction de bruit.

L’autonomie

Concernant l’autonomie, les Elite 7 Active tiennent jusqu’à 8 heures sans passer par la case recharge. Tout dépendra du volume d’écoute, du nombre d’appels et de l’utilisation de l’assistant vocal mais ils s’approchent sans problème de cette durée.

L’autonomie des écouteurs atteint 30 heures avec le boitier de recharge. Il est possible d’utiliser un seul écouteur pendant que l’autre se recharge. Grâce à la recharge rapide 5 minutes de charge assurent 1 heure d’écoute musicale.

Ce qu’on en pense

Les Jabra Elite 7 Active sont un peu l’équivalent des Jabra 75T avec le côté sportif en plus. Vous pouvez allez suer à la salle ou faire une séance de running, ils ne quitteront pas vos oreilles.

Concernant la qualité audio ne vous attendez pas à un son lourd avec une dominante de basses. Les écouteurs jouent las carte d’un son neutre très axé sur les mediums.

Très grand public, ils flatteront toutes les oreilles même s’ils paraissent parfois manquer un peu de puissance. Toujours aussi excellente, l’appli Jabra Sound+ permet de transformer un peu cette expérience. Elle vous donne le contrôle total sur les écouteurs pour les adapter à vos oreilles.

L’ANC est aussi un plus mais on est loin de la performance des Jabra 85T. Les Jabra Elite 7 Active existe en 4 couleurs et ils sont vendus à 179,99€.

