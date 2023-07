Jeu Concours – 1 Xiaomi 12 Lite à gagner !

Et hop nouveau jeu-concours pour l’Eté IDBOOX ! Tentez de gagner un smartphone Xiaomi 12 Lite pour ce nouveau concours !

En partenariat avec Xiaomi, ce super smartphone est en jeu du 24 juillet au 6 aout !

Quelques infos sur le Xiaomi 12 Lite

Avec son design fin, léger et compact, ce smartphone permet une prise en main agréable qui plaira aux plus inventifs ou à ceux qui souhaitent développer leur créativité.

Le Xiaomi 12 Lite possède un écran AMOLED DotDisplay de 6,55 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz lui conférant une fluidité remarquable.

Doté du processeur Snapdragon 778G 5G, naviguez sans limite et sans latence où que vous soyez. Et pour assurer ses excellentes performances, la batterie ne vous laissera pas tomber, grâce à son mode AdaptativeCharge et sa charge turbo de 67W. Ils permettent de récupérer 50% d’énergie en seulement 13 minutes.

Amusez-vous à prendre des photos et vidéos avec le bloc triple caméra de 108 MP, l’ultra grand angle et la caméra macro. Grâce à un objectif avant de 32 MP entouré de deux LEDs, vous réalisez des selfies éclatants de jour comme de nuit.

Le Xiaomi 12 Lite est également équipé du « Eye tracking ». Cela permet à l’objectif de se concentrer sur votre sujet principal même en mouvement. Cliquez ici pour voir le produit

Participez à notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youbube ici. Utilisez #ETEIDBOOX.

Xiaomi 12 Lite

Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.





Comment participer

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 xiaomi 12 lite à gagner valeur 449€ couleur au choix du partenaire.

– Le concours est ouvert du 24 juillet au 6 aout 2023 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

A très vite pour un nouveau jeu concours !

Prochain jeu-concours le 7 août !