Jeu-Concours – 3 smartphones realme 8i à gagner ! - IDBOOX

OH OH OH voici un nouveau jeu-concours pour le #NoelIDBOOX ! Nous mettons en jeu avec notre partenaire realme, 3 smartphones realme 8i 128 GO !

Pour cette fin d’année exceptionnelle, tentez de gagner l’un des 3 smartphones realme 8i du 23 au 29 décembre !

Quelques infos sur le realme 8i

Nous avons testé ce smartphone milieu de gamme et il ne nous a pas déçus ! Il obtient la note de 7.1 sur 10.



Sorti en octobre 2021, le realme 8i est un appareil doté d’un écran 6.6 pouces 120Hz. La définition de cette dalle est de 2412 x 1080 pixels Full HD+. Elle occupe 90,8% de l’avant du mobile.

Le smartphone tourne avec un processeur MediaTek Helio G96. Sa batterie de 5000mAh lui offre une autonomie allant jusqu’à 2 jours.

Le module photo comprend un capteur grand-angle de 50MP, un objectif Macro de 2MP et un capteur noir et blanc pour les effets de profondeur. La caméra Selfie passe de 8MP à 16MP.

Le realme 8i est une très bonne surprise et en plus son design plaira à tous ! Voir notre test complet ici Ou Découvrez le produit ici

Participez à notre Jeu concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #NoelIDBOOX !



JEU realme 8i

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 3 realme 8i 128 GO à gagner soit 3 gagnants valeur unitaire 229€ (couleur au choix du partenaire)

– Le concours est ouvert du 23 au 29 décembre 2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

