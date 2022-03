Le Galaxy A53 et les nouveaux Samsung Galaxy A arrivent le 17 mars - IDBOOX

La très populaire gamme Samsung Galaxy A va être renouvelée le 17 mars. Voici leurs points forts.

Samsung s’apprête à dévoiler la cuvée 2022 de ses smartphones milieu de gamme. La firme coréenne a annoncé le lancement des nouveaux Galaxy A. On attend le Galaxy A33, le Galaxy A73 et surtout le Galaxy A53.

Ce dernier a déjà fait de nombreuses apparitions sur la toile, nous laissant entrevoir son design. Il vient d’être repéré à nouveau sur la console Google Play confirmant au passage une partie de ses caractéristiques.

Samsung Galaxy A53 – Les caractéristiques techniques

Le Samsung Galaxy A53 possède un écran de 6,52 pouces Super AMOLED et un taux de rafraichissement de 120Hz. La dalle possède une résolution FullHD+ (2400 x 1080 pixels) pour une densité de pixels de 450ppi. La luminosité atteint des 800 nits.

Samsung a placé aux commandes un processeur Exynos 1280. Il est assisté de 6 ou 8Go de RAM en fonction de la configuration choisie et 128Go de stockage.

On a également une idée de la composition de son appareil photo. Il intègre une caméra principale de 64MP avec une ouverture de F/1.8 et un stabilisateur optique d’image. On trouve à sa suite un ultra grand-angle de 12MP, un objectif Macro de 5MP et un capteur de profondeur de 5MP.

A l’avant, une caméra de 32MP (f/2.2) permet de prendre des Selfies. Une batterie de 4500mAh compatible avec la recharge rapide 25W se cache sous la coque. Et c’est confirmé il n’y aura pas de chargeur dans la boite.

Sinon, on parle également d’une certification IP67 ce qui le met à l’abri de la poussière et des éclaboussures.

Samsung Galaxy A33 et Galaxy A73

Les Galaxy A33 et A73 se trouvent au début et à la fin de la chaîne. Ils ont également laissé trainer quelques infos sur la toile concernant leurs spécifications. Le Galaxy A3 3est aussi compatible ave la 5G. Il tourne avec le même processeur Exynos 1280 avec 6Go de RAM et 128Go de stockage.

Son écran AMOLED possède une diagonale de 6,4 pouces avec une résolution FullHD+. Cette dalle sonne le grand retour de l’encoche en forme de goutte d’eau. Elle abrite une caméra frontale de 13MP.

A l’arrière, l’appareil photo rassemble un capteur principal de 48MP avec un OIS, un ultra grand-angle de 8MP, un objectif Macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP. Le smartphone est propulsé par une batterie de 5000mAh compatible avec la charge rapide 25W. Il dispose d’un double haut-parleur stéréo compatible Dolby Atmos.

On termine avec le Galaxy A73. Il troque son processeur Exynos contre un Snapdargon 750G et sa caméra principale devrait passer à 108MP. Il reprend la même batterie de 5000mAh avec une recharge 25W.

Via 1 et 2