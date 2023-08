Le Galaxy Z Fold 5 vaut-il le coup par rapport au Galaxy Z Fold 4 ?

Le Galaxy Z Fold 5 a un peu été éclipsé par le Galaxy Z Flip 5 mais il arrive aussi avec son lot de nouveautés. On les détaille toutes dans notre vidéo.

Nous vous invitons à faire le tour du Galaxy Z Fold 5 en vidéo et à découvrir toutes les différences par rapport au Galaxy Z Fold 4. Nous vous présentons même les nouveaux accessoires. Cliquez ici pour l’acheter

Galaxy Z Fold 5 – Une charnière plus compacte

Comme le Galaxy Z Flip 5, le Galaxy Z Fold 5 arrive avec une nouvelle charnière et ça change tout. Samsung adopte cette année une charnière en forme de goutte d’eau. Grâce à elle, le Galaxy Z Fold 5 se transforme et devient plus compact.

Le smartphone gagne 2,4 mm d’épaisseur sur la charnière. Le Z Fold 5 ne mesure plus que 13mm d’épaisseur. Il devient aussi plus léger puisqu’il ne pèse plus que 253g. Le Z Fold 5 devient beaucoup plus agréable à manipuler.

Deux écrans plus performants

Le Galaxy Z Fold 5 est toujours doté de deux écrans Dynamic AMOLED. La dalle externe mesure 6,2 pouces et la diagonale de l’écran pliant atteint 7,6 pouces. C’est quasiment la taille d’une petite tablette qui rend le Z Fold 5 aussi bien adapté pour les loisirs que pour la productivité. A première vue il n’y a pas de changement mais Samsung les a améliorés.

La firme coréenne a poussé la luminosité des écrans du Galaxy Z Fold 5. Ils étaient à 1350 nits l’année dernière. Le niveau de l’luminosité grimpe à 1750nits sur l’écran interne comme l’écran externe.

Les deux écrans du Z Fold 5 sont adaptatifs mais ils n’ont pas le même taux de rafraichissement. L’écran pliant va de1Hz à 120Hz tandis que l’écran externe oscille entre 48Hz à 120Hz.

Outre la certification IPX8 du smartphone, Samsung a également amélioré de 25% la résistance de l’écran pliant par rapport à la génération précédente. Samsung certifie au moins 200 000 ouvertures et fermetures sans dommage.

Des nouvelles fonctions pensées pour l’écran pliant

L’une des grandes forces du Galaxy Z Fold 5 est son interface spécialement pensée pour tirer parti de ses deux écrans et de son écran pliant.

Samsung a ajouté de nouvelles fonctions sur son dernier smartphone. Il peut notamment afficher jusqu’à trois applications en même. Grâce à la diagonale de l’écran interne, elles sont parfaitement fonctionnelles.

Samsung a également ajouté une barre de tâches pour passer facilement d’une application à l’autre. Le Z Fold 5 s’enrichit aussi de nouvelles options dans l’interface de l’appareil photo. Cliquez ici pour l’acheter

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités.