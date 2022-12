Le Honor Magic Vs arrive en Europe

Le Honor Magic Vs est le deuxième smartphone pliable du constructeur et bonne nouvelle il arrive en Europe.

Honor se décide à lancer le Magic Vs en France. Le smartphone pliable grand format débarquera sur le vieux continent au deuxième trimestre 2023. Ca n’est pas pour tout de suite mais l’attente vaut la peine.

Honor a peaufiné sa fiche technique et ne s’est pas uniquement reposé sur son écran pliable. Le Honor Magic Vs possède toutes les spécifications d’un appareil premium équilibré.

L’écran extérieur mesure 6,5 pouces et il possède un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage. Il existe aussi des versions avec 12Go/512Go.

Honor Magic Vs – Un smartphone pliable équilibré et plein de ressources

L’appareil photo arrière rassemble un capteur principal Sony IMX800 de 54MP, un ultra grand-angle de 50MP et un zoom optique X3 de 8MP.

Le Honor Magic Vs peut aussi se vanter de posséder une batterie de 5000mAh. Actuellement, c’est la plus grande capacité que l’on peut trouver sur un smartphone pliant. Elle devrait lui conférer une autonomie équivalente à un smartphone classique.

Malgré la taille confortable de cette batterie Honor a réussi à diminuer l’épaisseur et le poids du Magic Vs par rapport à ses concurrents. Le smartphone affiche sur la balance seulement 261g et une épaisseur de 12,9mm lorsqu’il est fermé. En comparaison, le Galaxy Z Flod4 fait 15,8mm d’épaisseur avec les caméras et pèse 263g.

Il reste la question du prix. Est-ce qu’Honor s’alignera sur ses concurrents avec un prix avoisinant 1500€ ou est que le constructeur sera beaucoup plus agressif pour conquérir le marché ?