Les Oppo Find X6 et Find X6 Pro dévoilent leurs caractéristiques

Les Oppo Find X6 et Find X6 Pro laissent trainer leur fiche technique sur la toile avant le lancement.

La série Oppo find X6 est en approche. Leurs caractéristiques techniques viennent de fuiter. L’Oppo Find X5 Pro faisait partie des meilleurs smartphones pour la photo de 2022. On attend avec impatience l’Oppo Find X6 Pro pour voir s’il fera encore mieux.

Si on se base sur les informations récoltées sur Weibo par le site Playfuldroid, le smartphone ne devrait pas nous décevoir.

Oppo Find X6 Pro – Deux modèles

L’Oppo Find X6 Pro existe visiblement en deux versions. La première tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ce modèle bénéficie de la dernière génération de RAM et de stockage. Il intègre de la DDR5X et du stockage UFS 4.0.

Le deuxième Find X6 Pro est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 9200. Cette configuration embarque des composants plus standards. L’Oppo Find X6 intègre de son côté un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

L’Oppo Find X6 et le Find X6 Pro se distinguent également au niveau de l’écran. Le modèle Pro affiche une dalle de AMOLED de 6,82 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz (Samsung E6). L’écran du Find X6 est réduit à 6,74 pouces. On reste sur une dalle AMOLED de 120HZ.

On note également une différence au niveau de la batterie. Le Find X6 Pro est alimenté par une batterie de 5000mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide 100W et la recharge sans fil 50W. Le Find X6 récupère une batterie plus modeste de 4800mAh qui supporte la recharge 80W et la recharge sans fil 30W.

La photo Hasselblad

Que nous réserve les Find X6 au niveau de la photo ? Oppo a particulièrement soigné le Find X6 Pro doté d’un Snapdragon 8 Gen 2. Son module photo se compose de trois capteurs 50MP.

Il est guidé par un processeur Sony IMX 989 de 1 pouces que l’on trouve sur le Vivo X90 Pro. Les deux autres capteurs sont de Sony IMX890 de 1/1.56 pouces.

L’Oppo Find X6 Pro avec un processeur MediaTek récupère 3 capteurs 50MP Sony IMX890.

Le Find X6 change de formule. Son appareil photo rassemble une caméra 50MP IMX90, un ultra grand-angle ISOCELL JN1 50MP et un capteur téléphoto de 50MP. Bien entendu, Hasselblad apporte son expertise sur les trois smartphones.

La série Oppo Find X6 doit être dévoilée en Chine en février.