Les ventes de Xiaomi Redmi Note dépassent les 320 millions

La série des Xiaomi Redmi Note 12 vient grossir les rangs des ventes de Redmi Note. Elles dépassent les 320 millions.

Le 23 mars dernier nous avons assisté à une conférence de presse organisée à Paris pour le lancement du Xiaomi Redmi Note 12, du Redmi Note 12 Pro et autres membres de la famille Note 12.

Les responsables de Xiaomi avaient annoncé à cette occasion que les ventes Redmi Note atteignaient 300 millions d’unités dans le monde. Les Redmi Note n’ont jamais été aussi importants pour le constructeur dans un contexte très difficile.

Les utilisateurs conservent plus longtemps leurs vieux smartphones Des appareils avec une fiche technique solide et un prix abordable comme les Redmi Note 12 sont donc de plus en plus stratégiques.

La série Xiaomi Redmi Note bestseller mondial

Le message semble passé auprès des consommateurs puisque lors du lancement du Redmi Note 12 Turbo en Chine le 28 mars, Xiaomi a déclaré avoir écoulé plus de 320 millions de Redmi Note dans le monde. Xiaomi a donc vendu 20 millions d’appareils de cette série au premier trimestre 2023 (Les chiffres donnés à Paris n’en tenaient pas compte).

Le Redmi Note 11 fait même partie des 10 smartphones les plus vendus en 2022 dans le monde. Selon les données de Canalys, il est au coude à coude avec l’IPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Attention, ces bons résultats sont peut-être l’arbre qui cache la forêt car les ventes ralentissent inexorablement. Xiaomi avait vendu plus de 40 millions de Redmi Note en 5 mois en seulement 2021. Le marché est saturé et la situation économique n’arrange rien.

