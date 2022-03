Xiaomi Redmi Note 11 Test – Le retour de la star de l'entrée de gamme - IDBOOX

L’arrivée d’un nouveau Redmi Note est généralement la garantie d’un smartphone avec un très bon rapport qualité / prix. Le Xiaomi Redmi Note 11 fait-il exception à la règle ? La réponse dans notre test. (non sponsorisé)

Les smartphones Redmi Note font partie des bestsellers de la compagnie chinoise. Lancé fin janvier, le Xiaomi Redmi Note 11 a toutes les qualités pour suivre les traces de ses prédécesseurs.

Pour seulement 199€, il démocratise certaines technologies habituellement réservées aux smartphones bien plus chers.

Xiaomi Redmi Note 11 – Design et écran

Le Xiaomi Redmi Note 11 bénéficie d’un design simple mais efficace. Il mesure 8,09 mm d’épaisseur et pèse 179 g. C’est un poids plume facile à manipuler d’une seule main.

Une coque en plastique mat protège l’arrière du smartphone. Elle est lisse et marque peu les traces des doigts. L’appareil photo ressort d’à peine un millimètre ce qui lui offre une bonne stabilité quand il est posé sur une table.

Xiaomi a décidé d’offrir au Redmi Note 11 un bel écran AMOLED. Ca n’est pas courant sur cette gamme de prix. Il arbore une dalle Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz. Il faut changer manuellement la fréquence mais c’est déjà très bien pour ce prix.

Elle recouvre près de 85% de la surface avant. Les surprises ne s’arrêtent pas là puisque le niveau de luminosité monte jusqu’à 700nits avec des pics à 1000nits. Son écran est parfaitement lisible en extérieur. Ca devient un peu plus difficile quand il y a du soleil.

Le lecteur d’empreintes est intégré dans le bouton de démarrage sur la tranche. Il est bien placé et se montre réactif.

Performances et autonomie

On trouve aux commandes du Redmi Note 11 un processeur Qualcomm Snapdragon 680. Il n’est malheureusement pas 5G. Il offre assez de puissance au smartphone pour faire tourner des jeux 3D sans problème.

On peut jouer à Call of Duty Mobile avec des graphismes réglés sur le niveau élevé et une fréquence d’image calibrée sur Moyen sans ressentir de ralentissement.

Le Redmi Note 11 se fait aussi entendre grâce à deux haut-parleurs stéréo. Le son est légèrement déséquilibré. Celui du bas est un peu plus puissant mais dans l’ensemble vous ne serez pas obligés de tendre l’oreille pour écouter un film ou entendre chanter le moteur de votre voiture dans Asphalt 9.

Côté autonomie, le Redmi Note 11 a de l’endurance. Tout dépendra de votre consommation de jeux ou de vidéos. Sa batterie de 5000mAh résiste en moyenne entre un jour et demi et deux jours même avec l’écran en 90Hz. C’est une belle performance.

Pour exemple, une partie de 20 minutes de Call of Duty consomme 5% de batterie. Xiaomi a doté son smartphone de la charge rapide 33W.

Grâce au bloc fourni dans la boite, le smartphone recharge sa batterie de 5000mAh de 0% à 100% en 60 minutes. Certains smartphones très haut de gamme de la concurrence ne font pas mieux.

La photo

Le smartphone embarque une quadruple caméra basée sur un capteur principal de 50MP. Il est suivi par un ultra grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2MP et un objectif Macro de 2MP. Le capteur principal prend des photos en 12MP ou 50MP.

Dans les deux cas le rendu est net avec un bon niveau de détail. On trouve juste les couleurs un peu ternes. On note également une différence de traitement entre les deux modes.

Les clichés en 50MP affichent des contrastes plus marqués avec un niveau de luminosité moins élevé. Dans les deux cas les photos restent très correctes. A vous de choisir lequel des deux vous préférez.

L’ultra grand-angle est sur la même longueur d’ondes que le capteur 50MP. La colorimétrie est faussée par une sorte de voile jaune. C’est dommage car la luminosité est bien gérée et les déformations sont limitées.

Le mode Portrait manque de précision mais on peut tout de même réaliser de beaux clichés. L’interface propose un réglage à priori et à postériori de l’intensité du flou d’arrière-plan. On peut sortir quelques beaux portraits avec un de patience.

Le capteur avant a plus de mal à délimiter les contours et les photos manquent de netteté.

Le Redmi Note 11 ne démérite pas lorsque la nuit commence à tomber. Il lui faut quand même un minimum de lumière pour sortir un cliché acceptable. Le Mode Nuit restitue des couleurs proches de la réalité tout en augmentant légèrement la luminosité.

Le lissage est un peu trop agressif pour supprimer le bruit. Il emporte avec lui un grand nombre de détails.

Ce qu’on en pense

Le Redmi Note 11 a beaucoup à offrir pour seulement 199€. C’est un smartphone équilibré et sa fiche technique passe un cap. Il peut se vanter de posséder un bel écran AMOLED 90Hz ou encore une autonomie longue durée et une recharge rapide 33W. Il permet même de jouer à des jeux gourmands sans se poser de question.

Le Redmi Note 11 reste une valeur sûre dans cette gamme de prix.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Xiaomi Redmi Note 11 4/64Go

Suivez ce lien pour acheter le Xiaomi Redmi Note 11 4/128Go

Les caractéristiques techniques

Xiaomi Redmi Note 11 – 4G Ecran 6,43 pouces AMOLED – 90Hz Définition FullHD+ (2400 x 1080 pixels) – 1000 nits Processeur Snapdragon 680 4G RAM 4/6Go DDR4 Stockage 64/128Go UFS 2.1 Extension microSD Caméras arrières 50MP + UGA 118° 8MP + Macro 2MP + Profondeur 2MP – vidéo 1080p/30 fps Caméras frontales 13MP IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide 33W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sur la tranche Prise Jack Oui en haut du smartphone Audio 2 haut-parleurs stéréo Android Android 11 – MIUI Dimensions 159,8 x 730,8 x 8,09 mm – 179 g