Les ventes des smartphones s’effondrent en Europe en Q3 2023

Au troisième trimestre 2023, les ventes de smartphones ont connu une très net recul en Europe.

La baisse des ventes de smartphones n’a pas épargné l’Europe. Comme dans le reste du monde, le troisième trimestre 2023 a été très mauvais. Le cabinet d’analyses Counterpoint Research révèle que ces chiffres sont en baisse de 11% par rapport à la même période l’année dernière.

Samsung et Apple enregistrent respectivement leurs pires résultats depuis 2011 et 2014. Le marché des smartphones en l’Europe de l’Ouest se rétracte de 8% et celui de l’Europe de l’Est de 15%.

Le situation économique et politique affecte les deux régions. Les utilisateurs n’ont jamais gardé leur smartphone aussi longtemps. Selon un responsable de Counterpoint, il faut remonter à 2011 pour constater un niveau de ventes aussi faible que celui enregistré en Q3 2023.

Le top 5 des ventes de smartphones en Europe

Samsung accuse une baisse de 15% de ses ventes mais réussit à stabiliser ses parts de marché à 32%. Samsung bénéficie d’une demande forte pour ses smartphones pliables comme le Galaxy Z Flip 5.

Apple conserve sa deuxième position mais ses ventes diminuent de 3%. Ses ventes sont soutenues par les iPhone 15.

Xiaomi occupe la troisième place du classement avec une recul de 13% de ses ventes. Le constructeur souffre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Certains pays lui font payer sa présence en Russie. La compagnie réussit malgré tout à conserver 22% de part de marché malgré la pression.

Honor est un des rares constructeurs à afficher une hausse de ses ventes. Honor grimpe à la cinquième place avec 8% de hausse et une part de marché de 3%. Le Honor 90 et le Honor Magic 5 Pro ont reçu un bon accueille. La compagnie entre dans le Top 5 et retrouve presque son niveau d’avant le split avec Huawei.

