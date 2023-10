L’iPhone 15 Pro s’enrichit d’une nouvelle fonction

Les iPhone 15 Pro gagnent une nouvelle fonction attachée à leur fameux bouton Action. Comment marche la traduction sur ce bouton Action ?

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont échangé leur bouton Sonnerie contre un bouton Action. Il est personnalisable et Apple lui a ajouté une fonction avec la mise à jour Beta d’iOS 17.2.

Lorsque l’iPhone 15 Pro est sorti, la firme de Cupertino a annoncé qu’une dizaine d’actions seraient configurables sur ce bouton. La fonction de traduction est l’une d’entre elles mais elle n’était pas disponible au lancement.

iPhone 15 Pro – Un bouton Action avec la fonction traduction

Selon les investigations du site 9to5mac, la mise à jour iOS 17.2 va régler le problème. Vous allez pouvoir assigner la fonction traduction au bouton Action des iPhone 15 Pro. En le pressant vous lancerez directement l’outil de traduction dans la Dynamic Island du smartphone.

Vous n’aurez plus besoin de lancer l’application. C’est beaucoup plus pratique et rapide si vous en avez besoin dans la rue quand vous êtes en voyage par exemple.

Dès que vous appuyez sur le bouton Action l’iPhone 15 commence à écouter pour traduire ce qu’il entend. Il détecte la langue parlée et la traduit dans l’idiome que vous aurez préalablement choisi dans l’application. Cette traduction fonctionne hors ligne et n’a pas besoin d’une connexion.

Comment configurer le Bouton Action de l’iPhone 15 Pro ?

La configuration du bouton Action est très simple. Allez dans les réglages et choisissez Bouton Action. Des icones représentent les différentes actions que vous pouvez lui attribuer.

Balayez l’écran vers la droite ou la gauche pour les faire défiler. Si de petites flèches s’affichent sous l’action, cela veut dire que plusieurs options vous sont proposées.

Outre le nouveau mode traduction, la liste contient les actions suivantes : Silence, Concentration, Appareil photo, Lampe Troche, Mémo vocal, Loupe, Raccourci vers une app, accessibilité rapide, aucune action.

