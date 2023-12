L’iPhone va devenir ultra sécurisé avec la prochaine mise à jour iOS

Apple va renforcer la sécurité de l’iPhone 15 et des autres iPhone avec la prochaine mise à jour d’iOS. Les voleurs tremblent déjà.

La mise à jour iOS 17.3 élèvera le niveau de sécurité de votre iPhone si vous le perdez ou si on vous le vole. Les smartphones coûtent de plus en plus cher.

Certains smartphones premium comme les iPhone 15 Pro dépassent largement les 1000€. Ils deviennent une cible privilégiée pour les voleurs à la tire et les pickpockets.

Avec iOS 17.3, l’iPhone toujours plus sécurisé contre les vols

La mise à jour iOS 17.3 va devenir le pire cauchemar des voleurs. Le site TheVerge a mis la main sur la version Beta de cette future mise à jour. Elle révèle qu’Apple va renforcer le système de sécurité de l’iPhone.

Actuellement, iOS dispose de la fonction « Mode Perdu ». Elle permet de localiser votre iPhone si vous l’avez égaré ou s’il est tombé entre de mauvaises mains. La découverte de votre password par des voleurs très motivés peut le déverrouiller.

Ce système aura un deuxième niveau de sécurité. La mise à jour iOS 17.3 va introduire la fonction « Protection contre appareil volé ». Toutes les opérations critiques sur votre iPhone demanderont une authentification biométrique quand celle-ci sera activée que votre smartphone soit volé ou non.

Si vous effectuez une connexion à votre application de banque par exemple, votre iPhone vous demandera une authentification via votre empreinte ou Face ID.

Un double système de sécurité

D’autres cas de figure sont prévus comme la consultation de son mot de passe dans iCloud, effectuer une réinitialisation d’usine, activer une nouvelle Apple Card, désactiver le Mode Perdu, etc.

Apple va encore plus loin pour certaines actions sensibles comme le changement de mot de passe ou la désactivation de la fonction « Protection contre appareil volé ». Si elles ne sont pas effectuées d’un lieu où vous avez l’habitude de manipuler votre iPhone une vérification supplémentaire est nécessaire.

L’iPhone demandera une authentification via Touch ID ou Face ID puis une deuxième une hure plus tard.

