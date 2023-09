Moto Edge 40 Neo – Motorola va faire trembler la concurrence

Motorola est de retour avec le très prometteur Moto Edge 40 Neo. Nous avons pu le prendre en main avant sa sortie et nous vous proposons de le découvrir.

Motorola confirme son succès en France avec 5% de part de marché en volume. Elle ambitionne maintenant d’atteindre les 10% avant la fin de l’année. Pour atteindre cet objectif, la compagnie accélère et veut désormais s’imposer sur le segment 200€ – 400€.

Pour arriver à ses fins Motorola dégaine le Moto Edge 40 Neo. C’est une déclinaison plus abordable de son smartphone haut de gamme. Il est proposé à seulement 399€. C’est un prix très agressif surtout compte tenu de sa fiche technique.

Moto Edge 40 Neo – Quand Motorola part à la conquête de le France

Motorola n’a pas fait de concession sur le design. Le Moto Edge 40 Neo reprend l’apparence du Edge 40 Pro avec un écran avec des bords incurvés qui lui offre une excellente prise en main.

Avec seulement 7,79mm d’épaisseur il est très agréable à manipuler. L’arrière du smartphone est aussi raffiné. Motorola poursuit son partenariat avec Pantone. Moto Edge 40 Neo est disponible en trois couleurs Pantone. Les modèles noir et vert sont en cuir vegan très doux au touché.

La fiche technique du Moto Edge40 Neo se révèle à la hauteur de son design. Le smartphone arbore un écran OLED Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 144Hz. A noter que c’est une vraie dalle LTPO qui varie de 1Hz à 144Hz.

Le smartphone est propulsé par un processeur Mediatek 7030 5G assisté par 12Go de RAM et 246Go de stockage. Il est également compatible WiFi 6e. Une batterie 5000mAh alimente l’ensemble. Elle accepte la recharge rapide 68W.

La batterie gagne 50% 15 minutes. Bonne nouvelle, le chargeur est dans la boite.

Un smartphone qui a tout d’un grand

Du côté de la photo, le Moto Edge 40 Neo dispose de deux caméras. L’appareil rassemble un capteur principal de 50MP avec un stabilisateur optique d’image et un ultra grand-angle de 13MP. Ce dernier gère aussi les effets de profondeur pour les portraits et les Macro. On trouve à l’avant un capteur Selfie de 32MP.

Le Moto Edge 40 Neo intègre un Mode Nuit plus performant avec un autofocus plus rapide et un capteur plus grand pour faire entrer plus de lumière.

A noter que le Moto Edge40 Neo dispose de la fonction Moto Connect pour diffuser sur sa TV des applis, des jeux vidéo ou des appels vidéo mais aussi la fonction Ready for PC pour se connecter son smartphone à un PC.

Pour terminer en beauté, précisons que le smartphone est certifié IP68. Il ne craint ni l’eau ni la poussière.

Une offre de lancement généreuse

Le Moto Edge 40 Neo nous a laissé une bonne première impression tant au niveau du design que de son potentiel. Il faudra le confirmer dans un prochain test.

Le Edge40 Neo sera disponible fin septembre au prix de 399€. A partir du 25 septembre et jusqu’au 12 novembre, Motorola vous offre une paire d’écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II (Valeur : 295€) pour l’achat d’un Edge40 Neo, Razr40 ou Razr40 Ultra.

