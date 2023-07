Motorola Razr 40 Ultra Test – Un pliant qui plie en deux la concurrence

Nous avons testé le Motorola Razr 40 Ultra, un smartphone pliant petit format pas comme les autres. On vous dit tout dans notre test.

Le Motorola Razr 40 Ultra est un smartphone pliant à clapet. Il vient concurrencer directement le Galaxy Z Flip 5 et il a des arguments de poids à commencer par son écran extérieur géant.

Le Motorola Razr 40 Ultra est-il à la hauteur ? Nous l’avons emporté à Lisbonne pour le savoir.

Après plusieurs semaines de test, découvrez notre verdict sur le Razr 40 Ultra. (test non sponsorisé)

Motorola Razr 40 Ultra – Design et ergonomie

Le Motorola Razr 40 Ultra n’est pas le premier coup d’essai du constructeur sur le terrain des smartphones pliants. Il marque pourtant un tournant par rapport aux anciens modèles.

Sa silhouette a été affinée et son poids allégé. Il ne pèse que 184g et fait 15mm d’épaisseur. Avec 74mm, sa largeur ne dépasse pas celle d’un smartphone classique. Ses bords très arrondis à l’avant comme à l’arrière offrent une prise en main très agréable quand il est fermé.

La charnière ne laisse aucun espace entre les deux parties de l’écran. Elle montre une peu de résistance mais il est possible d’ouvrir le smartphone d’une seule main. Cette charnière n’est pas graduée. Il faut accompagner manuellement la partie haute de l’écran pour l’ouvrir à 100%.

Le Razr 40 Ultra renvoie assurément une image premium. Motorola a pris soin du moindre détail. Le smartphone est cerclé d’un cadre en métal coupé en deux par la charnière. Les deux parties se rejoignent parfaitement lorsque le smartphone est ouvert et semblent faites d’une seule pièce.

L’arrière de l’appareil est composé dans sa partie haute de l’écran extérieur et dans sa partie basse d’un revêtement en verre mat sablé. Cette dernière ne marque pas les traces de doigts.

L’écran extérieur géant

Le Motorola Razr 40 Ultra dispose de deux écrans. Commençons par l’écran extérieur qui marque sa différence. Motorola a devancé tous ses concurrents en proposant une dalle de 3,6 pouces. C’est la plus grande qui existe sur le marché actuellement. Elle dépasse celle du Oppo Find N2 Flip et celle du futur Galaxy Z Flip 5.

Elle donne une autre dimension aux smartphones pliants à clapet. L’écran extérieur passe de simple panneau d’affichage pour les notifications à un véritable écran.

Widgets, applications, Motorola a développé son interface pour que vous n’ayez pas besoin de déplier l’écran. La partie à côté des deux caméras sert d’indicateurs pour les notifications et l’état du smartphone.

Vous retrouvez au-dessus une série de raccourcis vers différentes fonctions comme le clavier numérique, l’agenda, la météo ou les applications de votre choix.

Motorola a fait en sorte que les applications soient utilisables sur les deux écrans. Google Maps, Facebook, Gmail, Youtube, TikTok, l’appareil photo, vous avez l’embarras du choix. Vous avez accès à une liste pour en rajouter selon vos besoins. Le constructeur a même développé une série de petits jeux vidéo pour être complet.

Les applications sont dans l’ensemble parfaitement utilisables sur ce petit écran. La navigation par geste permet d’aller et venir comme sur un grand écran et le clavier est parfaitement gérable. On ne se sent pas à l’étroit même avec Google Maps.

De toute façon si vous manquez d’espace, l’application s’ouvrira sur l’écran intérieur en dépliant le smartphone.

Les caractéristiques techniques de cet écran extérieur sont à la hauteur de ses ambitions. Motorola a choisi une technologie AMOLED compatible HDR10+. Son taux de rafraichissement monte à 144Hz et son niveau de luminosité atteint 1100nits. C’est largement suffisant pour déchiffrer mais l’écran souffre de gros reflets qui gênent la visibilité.

Un écran intérieur sans faux pli

Le deuxième écran du Motorola Razr 40 Ultra est un écran pliable. Ses spécifications sont également de haute volée. Sa diagonale atteint 6,9 pouces avec un format allongé 22:9. Il est un peu plus grand que celui d’un smartphone classique.

La dalle est entourée d’une fine bordure symétrique de ce fait elle occupe 85,1% de la surface du smartphone. La charnière qui peut parfois ressortir est complétement intégrée dans ce cadre.

On oublierait presque qu’il s’agit d’un écran pliant. La pliure se voit à peine. On la sent juste une peu sous les doigts.

Cette dalle AMOLED affiche une résolution de 2640 x 1080 pixels avec une densité de 413ppi. Cet écran repose sur une technologie LTPO. Cela veut dire que son taux de rafraichissement varie de 1Hz à 165Hz selon les contenus pour économiser de la batterie.

Ce taux est assez inhabituel sur un smartphone classique. Il dépasse rarement 120Hz. Le 165Hz est réservé aux appareils dédiés au gaming. Sur un smartphone pliant de ce format, l’intérêt est discutable mais on ne va pas se plaindre.

De son côté, le niveau de luminosité de l’écran atteint 1400nits. Vous n’aurez aucun problème pour lire ce qui s’affiche en plein soleil.

Concernant la qualité, les couleurs sont réglées par défaut sur le mode saturé. En passant en mode naturel, elles paraitront assez fades et les blancs sont recouverts d’un voile bleu.

Il faut préciser que les réglages de l’écran intérieur s’appliquent à l’écran extérieur. On ne peut pas dissocier les deux que ce soit pour les couleurs ou la luminosité. C’est étrange d’autant plus que Motorola a pris soin d’étoffer l’interface de l’écran extérieur.

Les performances

Le Razr 40 Ultra tourne avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Ce n’est pas le dernier processeur de Qualcomm mais il date de 2022 et il ne manque pas de puissance. Il est accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage.

Avec une telle configuration vous pouvez faire tourner des jeux 3D très gourmands comme Genshin Impact. Il reste fluide avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur le niveau élevé. Le smartphone chauffe tout de même assez rapidement.

Contrairement à d’autres smartphones pliants, le Razr 40 Ultra se prête très bien aux jeux vidéo. Il ne se replie pas dans le feu de l’action grâce à sa charnière résistante.

Vous pourrez profiter du son à travers des deux haut-parleurs mais celui du bas est légèrement plus puissant.

L’autonomie

Une batterie de 3800mAh se dissimule sous la coque. Caser une plus grosse batterie avec la charnière est un vrai tour de force même si le Find N2 Flip y parvient. Elle confère au Motorola Razr 40 Ultra une autonomie qui varie entre un jour et demi et deux jours.

Pourquoi une telle différence ? Tout dépend si vous utilisez en priorité l’écran extérieur. Grâce à sa grande taille, on est beaucoup moins tenté de déplier le smartphone.

Pour la plupart des usages courants, l’écran extérieur est suffisant. Dans ce cas, le smartphone peut tenir plus d’un jour et demi. Si vous privilégiez l’écran intérieur, l’autonomie se rapproche plus d’une bonne grosse journée.

Cette autonomie diminuera un peu plus si vous êtes gamer. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie.

Le Motorola Razr 40 Ultra est fourni avec un bloc de charge. Le smartphone est compatible avec la recharge 30W. Il récupère 100% de batterie en 45 minutes.

La photo de jour et de nuit

Le Razr 40 Ultra est équipé de deux caméras à l’arrière et d’un capteur Selfie de 32MP. L’appareil photo principal se compose d’un capteur de 12MP accompagné d’un stabilisateur optique d’image et d’un ultra grand-angle de 13MP.

Le Motorola Razr 40 Ultra se montre efficace de jour comme de nuit. De jour, l’appareil restitue des couleurs naturelles avec une niveau de contraste élevé. On peut juste lui reprocher un manque de finesse quand on agrandit la photo à 100%.

L’appareil fait également preuve d’une bonne gestion de la lumière que le ciel soit nuageux ou très ensoleillé. Il fait la balance et respecte les couleurs.

Il ne déçoit pas non plus dans des conditions de faible luminosité. Le smartphone fait une nouvelle fois preuve d’une bonne gestion de la luminosité et des éclairages urbains. Les couleurs restent fidèles à la réalité et il réussit à se débarrasser du bruit en conservant les détails.

Comme pour les photos de jour, on est très vite bloqué par la taille des photos quand on zoome. La faible définition et la finesse relative se rappellent à nous.

Les portraits et l’ultra grand-angle

Le Motorola Razr 40 Ultra n’est pas très doué pour prendre des portraits. Il se montre sans pitié et noie dans le flou toutes les mèches de cheveux qui dépassent. L’appareil photo principal peut aussi servir à prendre des Selfies en activant l’écran extérieur mais là encore le résultat est décevant. Les contours sont peu précis et les photos sont souvent surexposées.

L’ultra grand-angle s’en sort mieux. Le traitement des couleurs est proche de celui du capteur principal et les photos ne sont pas surexposées. Les déformations sur les côtés sont contenues même s’il y a un sentiment d’aspiration marqué au centre.

Ce qu’on en pense

Le Motorola Razr 40 Ultra est une bonne surprise. Il se présente comme une alternative sérieuse au Galaxy Z Flip et peut-être aussi le Galaxy Z Fold 5. L’avenir le dira.

Le smartphone n’embarque pas le processeur Qualcomm dernier cri mais Motorola a trouvé la bonne formule. Le constructeur a fait quelques compromis mais il nous livre en revanche un appareil avec deux écrans splendides.

Le Razr 40 Ultra est un smartphone cohérent avec des finitions de haute volée. Ouvert ou fermé, il est agréable à utiliser.

Son grand écran extérieur le distingue de ses concurrents. Il apporte un vrai plus à ce format. Avec une diagonale de 3,6 pouces, il n’est plus cantonné au rang de simple panneau d’affichage. On n’est plus tenté d’ouvrir le smartphone toutes les 5 minutes d’autant plus que Motorola a développé une interface simple.

Le seul vrai reproche qu’on peut faire au Motorola Razr 40 Ultra est son prix. Il est vendu à 1133€, un prix au-dessus de ses concurrents.

