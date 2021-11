Motorola Moto G200, G31, G41, G51 et G71 – Des smartphones de 219€ à 549€ – Vidéo

Moto G200, Moto G31, Moto G41, Moto G51, Moto G71, nous avons pris en main les 5 nouveaux smartphones de Motorola. Découvrez-les en vidéo.

Motorola réinvestit la France. Le constructeur s’était fait plutôt discret ces derniers mois. Le marché français redevient prioritaire et Motorola réinvestit l’Hexagone avec 5 nouveaux smartphones. Vous allez pouvoir dire à nouveau Hello Moto !

Du Moto G31 au Moto G200 – Des prix ultra compétitifs

Il ne s’agit pas de n’importe quels appareils puisqu’on parle des fameux Moto G. Moto G31, Moto G41, Moto G51, Moto G71, Moto G200, la gamme Moto G se décline maintenant à travers 5 mobiles de 219€ à 549€.

Motorola a organisé une présentation à Paris où nous avons pu les découvrir. Il est loin le temps des Moto G avec leur coque en plastique massive et des écrans entourés de grosses bordures noires. Motorola a revu le design de ses Moto G pour nous proposer des smartphones tendance.

Du premier prix au Moto G200 haut de gamme, ils arborent tous un grand écran avec de fines bordures et une petite perforation. Motorola a pris soin des finitions et vous serez fiers de le sortir de votre poche.

Motorola fait le grand écart entre les prix mais aussi entre les fiches techniques. La gamme démarre avec le Moto G31 un smartphone grand public à prix et se termine avec le Moto G200, une machine pour les gamers.

Sur le papier, chaque Moto G possède des caractéristiques techniques équilibrées avec un point fort qui justifie sa montée en gamme. On s’arrêtera sur le Moto G31 et le Moto G200.

Motorola Moto G31

Le Moto G31 est un smartphone grand public à petit prix et pourtant sa fiche technique dit le contraire. Le Moto G31 possède un écran OLED Full HD+ de 6,4 pouces. C’est rare sur cette gamme de prix. Il tourne avec un processeur MediaTak Helio G85 – 4G.

Il est accompagné de 4Go de RA M et de 64 ou 128Go de stockage. Cet espace est extensible via microSD jusqu’à 256Go.

Côté photo, il est doté d’une triple caméra comprenant un capteur principal de 50MP, un utlra grand-angle et un capteur de profondeur. Le smartphone est alimenté par une batterie de 5000mAh qui devrait lui conférer une autonomie de plus d’une journée.

Le Moto G31 est vendu à 219€ et 239€ selon les configurations.

Motorola Moto G200

Le Moto G200 est un smartphone gaming à un prix très compétitif. Il est doté d’un écran LCD Full HD+ de 6,7 pouces compatible HDR10. Le taux de rafraîchissement de cette dalle atteint 144Hz.

Le Moto G200 ne manque pas non plus de puissance. Il tourne avec l’élite des processeurs, le Qualcomm Snapdragon 888+. Pour assurer un vitesse maximum des transferts, il est accompagné par de la RAM DDR5 et du stockage UFS 3.1.

Une batterie de 5000mAh alimente l’ensemble et elle est compatible avec la charge rapide 30W.

Motorola n’a pas laissé de côté la partie photo. Les trois énormes objectifs arrière ne passent pas inaperçus. Le module se compose d’une caméra 108MP, d’un ultra grand-angle de 13MP et d’un capteur de profondeur.

En plus d’être une machine de jeu mobile le G200 est également certifié Ready For. Il se connecte sur un grand écran pour proposer de nouvelles expériences. Elles sont réparties en quatre catégories : TV, jeu, bureau et appel visio. Grâce à la puissance du processeur, le smartphone peut être utilisé pour autre chose en même temps.

Bien évidement, on retrouve aussi tous les gestes Motorola habituels.

Motorola a fait très fort sur prix du Moto G200. Cette bête de course n’est qu’à 549€.

Moto G41, Moto G51 et Moto G71

Les Moto G41, Moto G51 et Moto G71 complètent la gamme Moto G. Le premier est un appareil 4G qui se distingue du G31 par un capteur photo 48MP avec un stabilisateur optique d’image. Il est vendu à partir de 229€.

Les G51 et G71 accèdent à la 5G. Le Moto G51 tourne avec un processeur Snapdragon 480 Pro et il possède un écran LCD Full HD+ de 6,8 pouces 120Hz. Il est vendu à partir de 249€.

Le Moto G71 change de processeur. Il adopte un Snapdragon 6375 avec 6Go de RAM. Il gagne aussi un écran OLED FHD+ de 6,4 pouces. Son prix est de 349€.

Tous ces smartphones seront disponibles prochainement.

On vous propose de découvrir tous les nouveaux Moto G dans notre vidéo.