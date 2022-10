Nothing Ear Stick – Des rendus 3D dévoilent leur design

Nothing revient avec les Nothing Ear Stick. En attendant la sortie, des visuels dévoilent entièrement leur design.

Après une tentative sur le segment des smartphones avec Nothing Phone 1, la société fondée par Carl Pei retourne à ses premières amours. La jeune compagnie va sortir de nouveaux écouteurs sans fil. Elle multiplie les teasing sur les Nothing Ear Stick.

On connaît déjà plusieurs éléments concernant le deuxième produit audio de la marque. Des visuels postés sur le compte Twitter de Kuba Wojciechowski nous éclairent sur leur apparence.

Nothing Ear Stick – Un changement de forme

Nothing reprend l’idée de la transparence une des raisons du succès des Nothing Ear 1. Il s’agit toujours d’intra-auriculaires mais la forme de leur empreinte dans le boitier laisse penser qu’ils pénétreront moins profondément dans le conduit auditif.

Moins intrusifs, ils se poseront simplement à l’entrée du canal. Nothing a sans doute imaginé un système efficace pour qu’ils tiennent en place dans l’oreille quand on bouge la tête.

Cette transformation pourrait également indiquer l’absence de système de réduction de bruit active.

Les autres caractéristiques

Mis à part cela, les Nothing Ear Stick sont passés dernièrement par la FCC. Cela nous a permis d’apprendre que chaque écouteur intègre une batterie de 36mAh. On parle d’une autonomie de 7 heures et de 30 heures avec le boitier de recharge.

De son côté, le boitier de recharge de forme cylindrique abrite une batterie de 350mAh. On sait également qu’ils supportent la connexion Bluetooth 5.2 qu’ils sont IP54.

Les Nothing Ear Stick sont passés par plusieurs autorités de certification à travers le monde ce qui indique une sortie rapide.